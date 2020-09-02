Депутаты в России зачитали рэп для школьников и нарвались на критику. Видео

В Улан-Удэ депутаты зачитали рэп для школьников.

Депутаты горсовета российского города Улан-Удэ (Бурятия) поздравили школьников с 1 сентября, записал для них музыкальный клип.

В ролике, опубликованном на YouTube, ученикам посоветовали начинать учиться с первого дня и помнить о здоровом образе жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Депутаты в Улан-Удэ поздравили школьников рэпом. Кадр видео YouTube

Депутаты также призвали учеников не курить и не употреблять алкоголь, потому что это "просто отстой".

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи раскритиковали его, заявив, что они не попадают в бит и сами вряд ли придерживаются здорового образа жизни.

Другие назвали клип креативным и в любом, отметив, что это лучше, чем заставлять детей читать стихотворения.

Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ

Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ

Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ

Реакция сети на рэп депутатов Улан-Удэ

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