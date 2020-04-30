Российский муниципальный депутат Краснодарского края Илья Шакалов снялся в клипе о борьбе с коронавирусом, в котором заметили флаг в цветах главного государственного символа Украины.

Поверх желто-голубого полотна была также нарисована эмблема, однако когда участники ролика размахивали им, то в кадре это выглядело как государственный флаг Украины. На этот нюанс обратил внимание блогер Фашик Донецкий и опубликовал соответствующее видео на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В России депутат появился в клипе с флагом Украины Скриншот видео

"Да здравствует Кубанская Народная Республика? На видео присутствует Шакалов Илья Игоревич, он же муниципальный депутат, он же генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, советник юстиции РФ 2 класса, он же кандидат социологических наук и доцент ВАК", – отметил он.

"Вроде бы сделан ролик против вируса. Но прикол в том, что в ролике машут украинским флагом. Да, там чей-то герб, но цвета в клипе вы сами видите. Это сепаратизм или еще нет, как думаете?" – с сарказмом добавил блогер.

В России депутат появился в клипе с флагом Украины Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США.

Столь бурную реакцию у рупоров Кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях.

Большой ажиотаж в РФ возник и вокруг второго эпизода стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины. В нем присутствовал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

В свою очередь "Правый сектор" не исключил силовой возврат Кубани, но склонился к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

В октбяре 2019 года в Верховной Раде Украины было создано межфракционное депутатское объединение "Кубань", что также вызвало бурную реакцию в стране-агрессоре.

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