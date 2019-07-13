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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Путин пишет новую историю Мира

17.5т

Нам некогда принюхиваться…

В.В. Путин

“Нам некогда принюхиваться…” Вот с этими словами президента России я полностью согласен. Куда уж тут Путину принюхиваться к тому, что он делает или говорит. Нет у него на это времени, нужно идти вперёд, строить Русский мир – новую империю, а тут какая-то Грузия с Украиной постоянно чем-то недовольны: то Абхазию с Южной Осетией им отдай, то Крым с Донбассом. И ведь никак не поймут, что всё же для их блага делается.

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Теперь даже знак у Путина особый имеется, сам Папа римский наградил: “Ангел-Хранитель Мира”. Здесь неважно, уникальная это медаль или “подарочная”. Путин всегда уникален во всём.

Выступает на днях президент России на пресс-конференции по случаю оскорбления его матом грузинским тележурналистом. Благостный такой, сразу видно – мир в надёжных руках. Госдума РФ “крови” грузинской требует: запретить вино, запретить “Боржоми”, подать сюда “оскорбителя”. А Путин говорит, что не надо, ради уважения к гражданам Грузии, ничего предпринимать.

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Дальше самое интересное. Новоиспечённый “ангел-хранитель мира” выдаёт такой экскурс в историю Закавказья, что уши вянут. Он вспомнил и когда Осетия с Абхазией вошли в состав Российской империи, и советскую историю. Оказывается, Грузии вообще не было!!! Это Грузия, оказывается, в 20-е годы ХХ века входила в состав Абхазской ССР. Это потом, по словам Путина, Сталин с Берия устроили геноцид абхазского народа, и только вследствие этого образовалась Грузинская ССР.

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Товарищ Путин, ну сходите вы в библиотеку, найдите там любой учебник истории, который был издан до вашего единого учебника. Ведь вы же откопали там “Материалы ХХIII съезда КПСС”, чтобы подарить на юбилей Зюганову. Почитайте про историю создания Советского Союза или в Википедию в интернете загляните. Даже ходить никуда не надо. Только поторопитесь, пока ваше Министерство правды не внесло туда изменения. Узнаете бесценные сведения о том, что Грузинская ССР в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики вошла в СССР ещё при Ленине 30 декабря 1922 года. Грузинская ССР никогда не входила в Абхазскую ССР. Никогда. А ещё вы сказали, что это, оказывается, не Россия оккупировала 20% Грузии, а Грузия оккупировала Абхазию и Южную Осетию ранее. Всего несколько минут вашего выступления, а сколько “новостей”. Да, действительно, вам некогда “принюхиваться”.

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Смотрю на молодых журналистов, как они стоят с диктофонами и микрофонами и кивают вашим словам. Кивают с пониманием, с согласием. Мне очень жаль российских школьников, ведь они учат историю по вашему единому учебнику. Чему вы их учите? Кого хотите вырастить? Послушное пушечное мясо, готовое воевать в любой точке мира по вашему приказу.

Казалось бы, рядовая пресс-конференция, ну наврал в очередной раз Путин – ну не в первый же раз. Но я так не считаю. Я советую Вам всем посмотреть её ещё раз внимательно и отнестись серьёзно к высказываниям российского президента. Ведь в следующий раз он с таким же успехом может сказать, что не было Литвы, Латвии, Эстонии. Мозг Путина вдруг даст “сбой” и начнёт помнить выборочно: когда эти государства вошли в Российскую империю – вспомнит, а когда вышли – нет. Вспомнит выборочно, что были в составе СССР Карело-Финская, Литовская, Латвийская, Эстонская ССР, а про то, что есть такие суверенные государства – Финляндия, Литва, Латвия, Эстония – не вспомнит. Ведь забыл же Путин про Будапештский меморандум 1994 года, по которому Россия гарантировала суверенитет Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Забыл – Крым наш, вперёд на Донбасс!

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Автор
Денис Мещерский Денис Мещерский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Блог Дениса Мищерского
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Н Олег
Н Олег
грузины маленько подзабыли, что их (Картли и Кахети) князья попросили протектората России, когда захват турками и Ираном, с быстрым превращением в мусульман, стал неизбежен ... но это дело их совести ... а что было в 20-х, когда государства на территории бывшей Российской Империи возникали и исчезали с неимоверной скоростью -- вопще не имеет значения ... важно одно -- абхазы и осетины на СВОЕЙ земле знать не хотят ни о какой Грузии, и это НАВСЕГДА
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Николаев Олег
Николаев Олег
Здор Вера, вы с таким удовольствием убивали дayнбаcсов и лyгaндoнoв в 2014 году, что такое не могло возникнуть за месяц-два. Вас подготовили к этой ненависти задолго. Просто в 2014 году дали разрешение, что убийство этих недочеловеков - не преступление. Какая теперь это может быть Украина?
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Здор Вера
Здор Вера
Н Олег, та да. на донбассе донбасяне тоже не хотят знать ни о какой Украине... только их хотелки никак не отменяют факта - Донбасс это Украина. И это навсегда
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арсеньев сергей
арсеньев сергей
да и шут с ним...человек имеет поверхностное "образование" на уровне студента совка...разбирать его опусы,даже из злорадства,занятие неблагодарное и пустое,как сами опусы..
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Николаев Олег
Николаев Олег
арсеньев сергей, образование на уровне "совка" запустило человека в космос, создало первую АЭС и атомный ледокол, а образование на уровне "Кембридж" или "Йелль" прекрасно сняло кино про полёт на Луну и не может сделать новый танк после 1991 года или баллистическую ракету шахтного базирования после 1978 года. Покупают обогащённый уран в России, ракетные двигатели большой мощности и много чего ещё. А ещё посмотри на карту обратной стороны Луны. Все эти русские названия, которые останутся на века - наследие советского всеобщего бесплатного образования.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Новая стадия украинского карго-культа. Теперь Путину приписывают манипуляцию планетой. Скоро он начнёт создавать планеты и разбрасывать новые созвездия по Млечному пути.
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