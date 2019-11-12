"Пусть клянчит": в России объяснили отказ Путина от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не хочет лично встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и пытается поставить его в позицию просителя.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский публицист Леонид Радзиховский. По его словам, Москва будет настаивать на проведении встречи в Нормандском формате, то есть с представителями Германии и Франции.

"Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского должна быть подготовлена. Мол, не может быть встречи просто так ради того, чтобы встретиться и посмотреть друг на друга. Видимо, Путину не хочется встречаться один на один с Зеленским. Он хочет поставить его в позицию просителя, чтобы тот долго клянчил о встрече, а он ему откажет", – предположил он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По словам Радзиховского, в Москве сами не понимают, чего хотят, в частности от решения конфликта на Донбассе. Украинские власти не устраивает программа максимум Путина о том, что "ДНР" входит в состав Украины на правах особого государства, но подчиняться будет по-прежнему Москве.

"Кроме этого, Украина еще должна финансово содержать эти "республики". На такой вариант там не согласны и никогда не согласятся. Контрвариант Украины, чтобы руководители "ДНР" ушли, а связи с Москвой были значительно ослаблены. Непонятно, устраивает такой вариант Москву или нет. Наверное, об этом сейчас Путин и думает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов Украины и России в "нормандском формате", но затем Москва потребовала еще разработать документ, который должен быть подписан на этой встрече.

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