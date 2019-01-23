О-о-о. Наконец-то проснулась скучная экспертная программа России-24. Они туда зовут исключительно своих, с одной позицией, которой и так полно повсюду, поэтому спят все. И гости и зрители.

И вот они сегодня тоже посадили вроде бы своих. Какого-то совсем дремучего советника ректора Московского пединститута, козлину Платошкина, который в Гуманитарном университете обучает студентов дипломатии по принципу "бомбить нацистский Киев", и элдэпээровца Михаила Дегтярева.

И вот они в кои то веки сели обсуждать никакую не Украину, а Россию с Японией и соответственными островами.

И все вроде свои, а вдруг как зашумят, заскандалят! То есть именно Дегтярев вдруг заскандалил с козлиной Платошкиным! И начал его всяко поносить, обзывать "невеждой" и проч! Я сижу аж душа поет. А ведущий наоборот разнервничался: - Если вы будете так шуметь, мне придется уйти из эфира!!

Можно понять. У него по условиям комфортный формат. Нету у парня скабеевской закалки.

А эти не слушаются, скандалят. Тогда ведущий наконец сообразил как их утихомирить:

- Давайте поговорим об Украине!

И они вроде на минутку притихли. И поначалу вроде бы мирно поговорили об Украине.

Платошкин как водится сказал что с нацистами давно пора разорвать дипломатические отношения.

Дремучий советник ректора сказал что они там готовы на политическое убийство кого-то из главных оппонентов Порошенко: либо Тимошенко либо ЗелИнского (даже фамилий толком не знает).

Элдэпээровец Дегтярев сказал, что "надо будет войну на Донбассе устроить - устроят".

Но даже по ходу этой, казалось бы исключительно единодушной дискуссии по украинскому вопросу Дегтярев успел сообщить Платошкину что он "хамло и позор научного сообщества", а ведущий еще раз пригрозил выключить микрофоны обоим, в результате чего в спикерах у него мог остаться один дремучий советник педагогического ректора.

Дегтяреву пять баллов по любому. Это у ЛДПР историческое, чтоб их устами местами глаголила истина)

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