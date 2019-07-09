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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Россияне хвастались искандерами, а теперь жалуются на голод

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Удивительная страна и удивительно пустые головой люди.

В начале хвастались тополями-искандерами. Теперь бьют челом, что их голодом морят. Из тупой гордости в состояние несчастно-обиженных, за ни за что.

Россияне хвастались искандерами, а теперь жалуются на голод

А на самом деле, ведь никто ни Россию, ни русских, не ненавидит, просто на пустом месте, потому что они есть. Во всём виновата эта смесь русского национализма и шовинизма, вечной паранойей перед остальным миром и незаканчиваемым желанием реванша, после падения СССР. Даже дойти мозгами до простейшего, что это не Рейган загубил СССР, не Горбачёв предатель, не Ельцин алкаш, что всё развалил - падение СССР прежде всего глубоко внутренний процесс. И произошло это потому что решили привести в порядок глубоко гнилое общество, экономику и страну. А гниль нельзя ремонтировать. Это окончательное состояние. Можно только заставить себя жить по-новому и думать по-новому, как заставили себя немцы после войны. Но то немцы...

А сейчас обижаться на каждого из нас и на запад в целом, потому что мы требуем ответа от них и жёсткой позиции по России от наших правительств -это глупее глупого. Дело опять-таки не в нас. Если бы им рассказать и объяснить, довести до ума, что не надо вести такую мерзопакостную политику по жизни и со всем миром, то проблем бы было ноль. Не лезть к соседям, даже если там полный беспредел творится. Не завидовать кому-то что идут вперёд, а идти самим.

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Нет на западе ненависти к русским. Никакой. И никогда её по сути не было. Россию воспринимают как дикую страну со странностями, но при этом считают частью Европы, частью христианства, частью единой европейской цивилизации. Потому и оставляют вечно открытую дверь, чтобы русские одумались и вернулись обратно. В нормальность. Тем более, что технологически и исторически, у них просто нет иного пути и все остальные - лишь тупики с разной степенью кошмарности.

Можно, конечно, на достаточно долгое время, удовлетвориться быть эдакой мега-шахтой, мега-лесом, мега-газовым баллоном для всего остального мира. Продавать недра можно очень долго. Но одна из основных индустрий по продажам на запад, уже серьёзно под ударом, хромает и смерть её видна в обозримом будущем - нефтеиндустрия. Остальные продажные элементы России, что имеют международный спрос, точно также рано или поздно, но потеряют свою силу. А дальше что?

При всём этом - я не минуты не верю в возможность победы демократии внутри России, русскими силами. Если раньше были надежды, то теперь их нет. Потому что Путин, это не случайность, а закономерность. И сколько бы мы не твердили, что цифры дутые, но свои 65-67% электората он имеет. Значит он, даже такой ужасный, но фаворит русского народа и этой страны. Потому, даже если его не станет, произойдёт переворот и к власти придут самые честные люди России, перемен не будет. Потому что в тот момент, когда они соберут очередной парламент и захотят проводить новый курс, реформы, понятия - парламент, состоящий из того же народа, что выбирал Путина, потянет их обратно и другой Путин не замедлит появится. Вырастет изнутри и очередной раз захватит власть.

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Единственный возможный вариант для проведения серьёзных реформ, изменения самой матрицы русской и вообще восточно-славянской грустной действительности сегодня, по моему глубокому убеждению, это западная оккупация и внешнее управление (с регулярной ротацией) на лет 100. Западное образование и западная экономика. Западные законы, суд, адвокатура и свободная пресса.

Пока не вырастет абсолютно новое 3е или 4е поколение, с новыми понятиями - прозападными, с новыми устремлениями и главное с ответственностью и честностью. Вот им, этим новым молодым русским, после этих долгих 100 лет, можно будет отдать власть в стране и знать, что они уже точно не вернутся в прошлое, даже если оно не похоже на прошлое и даже если каждый живой участник этого процесса сегодня, с пеной у рта будет доказывать, что ничего прошлого в России сегодня не осталось.

Вот как-то так...

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Александр ФлинтАлександр Флинт
Темы
Российская военная угрозароссийская пропаганда
Персона
Михаил Горбачев
Место
Россия
Теги
пропагандаСССР
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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