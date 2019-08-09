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Александр Демченко
Александр Демченко
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В дело нацгвардейца Маркива вмешалась Россия

1.3т

Почему итальянский суд посадил нацгвардейца Маркива? Потому что Москва финансирует одну из правящих партий Италии - "Лигу Севера". Иностранные журналисты узнали, что недавно отстранённый помощник вице-премьера и по совместительству главы МВД Италии Маттео Сальвини 14 раз летал в Москву на переговоры. Одна из встреч происходила в гостинице "Метрополь" с вице-премьером России - Козаком.

Смысл этих переговоров был очень прост: часть денег от продажи Италии российской нефти должна была идти на нужды партии. Сам Сальвини, как говорит итальянская прокуратура, в этих встречах не участвовал, однако практически каждый раз был в Москве именно в день переговоров.

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Это, кстати, тот самый Сальвини, который ещё до выборов в Италии ходил с футболкой Путина по Москве и заходил на чай к кремлёвскому руководству.

Почему Маркив? Он - часть сделки. Москве надо показать, что украинских бойцов садят не только в РФ, но и в Европе. Причем дело должно быть сшито так, чтобы там звучали слово "сепаратист" и словосочетание "гражданская война". В деле Маркива все это есть. Почему это делает Сальвини и его люди? Они отрабатывают вложенные в них РФ деньги.

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Автор
Александр Демченко Александр Демченко
Темы
Арест Маркива в Италии Российско-украинский конфликт
Персона
Виталий Маркив
Место
Россия
Теги
Новости России Украина война Донбасс
Источник
Источник: Facebook Александра Демченко
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык ведь это ж хваленое независимое европейское правосудие.Обвинение просило 17,суд дал 24.Это мне напомнило сталинское "правосудие".Когда адвокаты обвиняемых требовали у суда для своих подзащитных высшей меры наказания.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Вэлыкий Пу - Верховный БогХ дэбилкуватых кокёлов)))
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Очередной бред чубатой кобылы. Помощник главы МИД Италии виноват в том, что часто бывает за границей? Объясняю хохлатым свиньям,- это его работа, общаться с иностранными державами, в том числе с Россией.
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