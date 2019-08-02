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Александр Демченко
Александр Демченко
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Русские проигрывают, их ждут новые санкции

1.1т

Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, позволяющий вводить санкции против российских и европейских компаний, участвующих в прокладке газового трубопровода - Северный поток-2, что идёт из России в Германию.

Делается это для того, чтобы замедлить ход работ и дать возможность датскому правительству чуть более затянуть с разрешением относительно прокладывания трубы через морскую или экономическую зону Дании.

Тем не менее, как мне представляется, проект будет достроен. Есть вероятность, что до 31 декабря русские не успеют. Если в ближайшие недели не получат ответ от датчан, всё, пиши пропало. Сроки придется переносить и успокаивать европейских партнёров. Но это также не означает, что Кремль оставит Украину с транзитом.

Ключевая задача - дождаться зимы и включить газовый рычаг, лишить нас транзитных возможностей и временно отказаться от заключения контракта на транспортировку газа через нашу ГТС в Европу. Шантаж такой должен продлиться до той поры, пока Украина не сдастся и не пойдет на попятный.

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Конечно, было бы лучше, если бы проект возвели вовремя, тогда европейцы бы закрыли глаза на украинскую пустую трубу. Задержка может привести к дополнительному давлению на Кремль и подписанию не очень выгодного для нас, но договора.

Тем не менее, Москва уже начала проводить политику умиротворения. Российский "Газпром" в экстренном порядке заполняет европейские подземные газовые хранилища рекордными объемами топлива. Это делается для того, чтобы войти в зимний период с поставками, но без украинского транзита.

В долгосрочной перспективе русские проигрывают, так как их общие объемы газовых поставок не изменятся (рынок Европы заполнен), а американского газа на континенте постепенно становится больше. Через 5-10 лет страны сравняются в показателях, а цена на ресурс, соответственно, упадет. Поэтому Вашингтон и включился в этот санкционный процесс.

Только Украине от этого не легче.

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Автор
Александр Демченко Александр Демченко
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 санкции США газ
Источник
Источник: Facebook Александра Демченко
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Я так понимаю украинцы уже смирились , что транзита газа через неньку больше не будет .
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