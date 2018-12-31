Агония кремлевской власти будет страшной и кровавой. Процесс пошел – Каспаров

Российский президент Владимир Путин может выжить лишь при нарастании хаоса не только в России, но и по всему миру, считает российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Но почему окончание путинской власти опасно не только для России, но и для всего мира – читайте на OBOZREVATEL. Мы собрали лучшие тезисы выступления политика на форуме "Свободная Россия".

Гарри Каспаров

Что такое режим Путина и почему его поддерживают россияне

Путинский режим – это не классическая диктатура XX века, ведь отсутствует идеология как такова. Режим описывается с точки зрения мафиозных терминов. Мафиозное государство, в данном случае, босс как главарь мафии, существует в условиях распределения доходов, свердоходов, ренты по справедливости и понятиям, которые приняты в этом сообществе.

Рост популярности Путина когда-то был связан с тем, что после 90-х годов, достаточно тяжелым для наших соотечественников, наступила эра сначала относительного, потом уже достаточно приличного благополучия. Да, были спады из-за всемирного кризиса в 2008-м году, но в целом ситуация стабилизировалась. То есть с одной стороны население почувствовало вкус к нормальной жизни, и это, безусловно, было связано с Путиным.

Самое главное, что возникло тогда это элитный консенсус вокруг Путина. В условиях сворачивания демократических процедур, роль главы мафиозного клана росла, ведь он был решалой и гарантом баланса. Путин справлялся с этой ролью. Было понятно, что он является гарантом не столько Конституции, сколько элитному обогащению. При этом в стране было достаточно средств для поддержания уровня социальной апатии. Путин также гарантировал, что все капиталы под 2 трлн. долл., выведенные за рубеж, располагаются в защищенных надежных местах. Поэтому незаменимая роль Путина, как сильного лидера, способного обеспечить безопасность капиталов, домов, яхт, жен, любовниц, детей, была на высоком уровне.

Истоки проблем в России и нарастание напряженности привели к тому, что эта схема начала давать сбои. Санкции, которые находятся в другом месте, начинают реально подрывать этот самый сложившейся консенсус.

Денег на всех не хватает. Поэтому, чтобы поддерживать внутриэлитный мир своих подельников, Путин должен забирать средства из социальной сферы

Люди уже понимают, что им приходится расплачиваться за путинские авантюры. Это объясняет многое, связанное с Крымом. Да, хорошо было взять Крым, мы становимся крутыми, выглядим сильнее, поднимаемся с колен. Только кто за все это будет платить?

Что будет с путинским режимом дальше

Говорить даже о гипотетической возможности перестройки режима и реформах сверху – бессмысленно. Тренд развития и эволюции путинского режима от мягкого авторитаризма к единоличной диктатуре указывает на то, что перемены могут случиться в одном случае – если не будет Путина. Его сохранение у власти может проходить только в парадигме дальнейшего ужесточения внутриполитического курса при наращивании внешнеполитической агрессии. Все последние события указывают на то, что это курс является определяющим. Стратегия выживания связана с нарастанием хаоса на границе России и по всему миру, где только можно этот хаос распространять.

Владимир Путин

Как живут обычные россияне

Значительная часть российского населения должна заботиться о выживании. Количество денег, собранное на верху, никак не сказывается на улучшении жизни граждан. Ведь сколько бы денег не было в казне, они должны еще как-то распределяться. Уровень коррупции будет препятствовать проведению каких-то социальных реформ.

Ответ о переменах очевиден. В отличие от прошлых лет режим перестает использовать инструментарий одновременно играть на нескольких столах. Происходит максимальное упрощение, что создает иллюзию прочности. Но потеря гибкости всегда создает смертельную для режима опасность.

Если брать исторические параллели, то мы уже наблюдаем агонию кремлевской власти. Другое дело, что эта агония, во-первых, может быть достаточно продолжительной, а во-вторых, очень страшной и кровавой

Еще неизвестно, какую цену нужно заплатить и России, и всему остальному миру за крах режима, который впервые начал сталкиваться с реальной международной изоляцией. Недавнее голосование за главу Интерпола показало, что режим столкнулся с иным раскладом сил в мире и ответом на это будет только дальнейшее ужесточение.

Запад и санкции

Наконец-то западные политики, американские и английские, пришли к выводу, что договориться с Путиным – невозможно. Наконец-то они услышали Путина о том, что он является их врагом, и согласились с этим. А последние его действия сделали новые санкции неизбежными.

2006 год, убийство Александра Литвиненко – это ж в принципе ядерный терроризм. И что? Ничего. Дальше была агрессия в Грузии, когда западные политики пытались разделить ответственность и избежать того, чтобы назвать Россию агрессором. Были еще события перезагрузки, попытки игнорировать нарушение Россией разных договоров, связанных с размещением войск в Европе. К 2013-му году в Европе не было ни одного американского танка. В чистом виде НАТО было бумажным тигром. Все говорили, что вот после Крыма они все поймут. Но нет, ничего не поняли. После агрессии в Украине Германия вдвое увеличила поставки российского газа. А Голландия в 6 раз увеличила поставки российской нефти. А перед тем был малазийский Боинг – погибшие 283 пассажира, из них 192 граждан Голландии. И что? Ничего.

Совершенно очевидно, что с точки зрения западных политиков, любые действия в этом направлении наталкиваются на простую дилемму – а если признать Россию агрессором, страну, которая провела ядерную атаку против Великобритании, потом химическую, совершила акт международного бандитизма, сбив малайзийский Боинг, нужно требовать наказания преступников. В случае отказа, нужно вводить даже не санкции, это фактически признание военных действий.

Путин почувствовал, что может вести себя так агрессивно и нагло, потому что ему за это ничего не будет

Но любой диктатор допускает какую-то ошибку, переходя какую-то красную линию. Он считает, что западные демократии всегда будут идти по пути умиротворения. Но наступает момент, когда становится очевидно, что делать это уже больше невозможно. Мне кажется, что череда последних событий, в том числе в Керченском проливе, убедили мир, что договариваться ни о чем нельзя. Цель Путина – разрушение международного порядка. Поэтому работа по санкциям пошла гораздо быстрее. Санкции – это попытка наказать агрессора и если санкции достаточно жесткие, это предотвращение новых агрессивных акций. Да, многие говорят, что санкции не работают, вы их ввели, но что произошло? Но политика Путина могла бы быть более агрессивной, если бы санкций вообще не было бы.

Теперь в Америке сложился такой консенсус, что нужно переходить к более жесткой политике. Мне кажется, что на сегодня санкционный потенциал не задействован больше, чем на 15%. Сделать можно гораздо больше. Интегрированность России в западный мир – безграничная. Называют цифру в 2 трилл. долл. Путинская элита сталкивается с серьезными проблемами и совершенно очевидно для них, что обратного хода не будет. Путин же не собирается ничего менять, поэтому санкционное давление будет только возрастать.

Наиболее эффективные санкции те, которые касаются конкретных людей. И не только олигархов. В системе работает много людей, в том числе и пропагандистов, играющих колоссальную роль в раздувании ненависти и подготовке к дальнейшей агрессии. Именно из-за этих людей большинство россиян чувствуют на себе ухудшение своей жизни. Поэтому санкции на сегодняшний момент единственный не силовой способ остановить путинскую Россию.

Конечно, никто не хочет начала боевых действий и кровопролития. Но как еще можно послать сигнал? Поэтому, чем сильнее и жестче санкции будут сегодня – тем меньше крови прольется завтра. И сейчас, когда Путин готовится к новым агрессивным действиям, ужесточение санкций и решимость противостояния может остановить не так Путина, который перешел уже все границы.

Любому диктатору необходимы полковники, генералы, исполнители, и вот как раз на этом уровне может начаться саботаж

Ведь желание продолжать эту деятельность, когда перспективы крайне мрачны, – может поубавиться.

Как санкции влияют на россиян

Путинская непотопляемость была следствием общего экономического благополучия. Ну, да, потеряли какие-то гражданские свободы, конфронтация с Западом, но это было где-то далеко. А сегодня все эти, казалось бы, далекие события, какие-то там форумы, политические баталии начинают приходить в дом каждого россиянина. Силовой блок власти и бюрократия в целом разрослись настолько ужасно, что уже не могут не влезать в частную жизнь.

Если раньше между властью и обществом была довольно четкая граница, что мы не лезем в вашу частную жизнь, а вы не лезьте в политику, то теперь она начала размываться. В частную жизнь влезают по всем вопросам, откровенно залезая людям в карман и ограничивая социальные выплаты. Жить обычным россиянам становится трудно.

Страна скатывается в откровенную архаику, мракобесие, и это тоже, мне кажется, отторгается людьми

Совершенно очевидно, что те точки, которые образовывают консенсус как идеологически, так и социально-экономически, просто размываются. Роль Путина уменьшается, он перестает выполнять роль гаранта, который позволял этой системе функционировать. Это означает, что процесс изнутри будет нарастать и во многом из-за того, что Путин потерял возможность гарантировать необходимый экономический потенциал.

Когда-то система отличалась повышенной гибкостью, а сейчас она ее теряет. Действия Путина носят более прямолинейный характер. Соответственно это будет приводить только к ухудшению ситуации. А по последним опросам, выборам и реакциям людей мы видим, что никто не готов жертвовать собственным благополучием и собственной спокойной жизнью ради каких-то эфемерных имперских амбиций.

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Мол, хорошо, конечно, чтобы империя расширялась, если нам при этом будет лучше. Но не наоборот.

На что способна российская оппозиция и способна ли она вообще

Власть не допускает реальных кандидатов на выборы, поэтому люди выбирают из пустого места. Появление какого-то пустого места вместо кремлевского назначенца ничего не меняет по сути. Это же все равно решение власти. Она предлагает выбор между одним нулем и многими другими нулями.

Мы можем потратить много времени, обсуждая, что вообще означает оппозиция. Оппозиция – это не те, кто дают власти пространство для маневра. Только крах путинского режима дает России шанс на нормальное настоящее будущее. Поэтому надо рассматривать все свои действия в рамках того, помогает ли это тому, чтобы режим пришел к краху как можно скорее. Ведь пролонгация путинской власти будет означать новые испытания не только для Украины, но и в том числе и для всего мира. Мы говорим о безумном маньяке с ядерной кнопкой, который готов на все ради сохранения собственной власти.

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Многие известные люди в России, в том числе искусства и спорта, оказывают огромную поддержку путинскому режиму. А на них инструктивно ориентируются многие обычные россияне. Ну, начните бойкотировать их спектакли. Есть много вещей, где можно показать свою гражданскую позицию. Сопротивление не всегда должно быть агрессивным. Понятно, что выход на улицу – это колоссальный риск задержания и может быть, длительного строка. Но те люди, которые должны были бы это делать, начинают предлагать модели, которые по каким-то причинам устраивают власть.

Давайте прекратим теоретический спор там, где есть практическое подтверждение. Я еще с 2006–го года говорю, что в России власть на выборах не сменится. На нас показывали пальцем, называли радикалами, сумасшедшими и т.д. И кто был прав? Россия прошла последовательный путь от мягкого авторитаризма к единоличной диктатуре.

И все те, кто позволяет режиму отмывать свое имя, как в России, так и за рубежом, помогают ему продлевать свою агонию. Соответственно продлевать страдания людей, как в России, так и в мире в целом.

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