Появление самолетов с российскими военными в Венесуэле – это не просто демонстрация стремления президента Владимира Путина во что бы то ни стало спасти режим одного из своих последних союзников Николаса Мадуро. Это еще и попытка проверить, как будет держать удар американский президент Дональд Трамп. И не где-нибудь, а в Латинской Америке. И не когда-нибудь, а после того, как Соединенные Штаты выразили поддержку венесуэльской оппозиции и ее лидеру Хуану Гуайдо и призвали Николаса Мадуро незамедлительно уйти в отставку, пишет Виталий Портников для Детали.

Примерно такую же "проверку на прочность" Путин в свое время устроил Бараку Обаме. Только речь шла не о Венесуэле, а о Сирии. Путин решил помочь Башару Асаду после того, как Соединенные Штаты выразили поддержку сирийской оппозиции и потребовали от Башара Асада уйти в отставку. Помощь оказалась достаточно ощутимой – особенно после того, как Обама не захотел всерьез ввязываться в очередной ближневосточный конфликт.

Путин – сейчас можно сказать с уверенностью – у Обамы выиграл. Асад остался у власти, Сирия практически разрушена и к тому же превратилась в настоящий плацдарм для наступления Ирана и "Хизбаллы" на Израиль. Во всяком случае – для ежедневной психологической атаки, а заодно и для доказательства бессилия демократического мира перед союзом диктаторов. Не буду напоминать, что многие проблемы современной Европы порождены миграционным кризисом, а сам кризис – результат сирийской войны. А в такой Европе влияние Путина и его клиентов многократно возросло.

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Сейчас Путин пытается проделать такой же фокус с Трампом – только уже в непосредственной близости от американских границ. И пока мы не знаем, чем окончится эта новая дуэль. Американский президент, с одной стороны, требует вывода российских военных из Сирии и угрожает Москве новыми санкциями за поддержку Мадуро, а с другой – выражает готовность обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле. Впрочем, в этом – весь Трамп. Однако он должен понимать, что в случае обострения венесуэльского кризиса и его перерастания в гражданскую войну, Ближним Востоком станет вся Латинская Америка, чьи проблемы могут стать проблемами США – как проблемы Сирии стали проблемами Европы.

А Путин – что ж, Путин обожает ловить рыбку в мутной воде, он выигрывает только тогда, когда может создать нестабильность, и ему трудно помешать. Это то, что не сумел понять Обама – впрочем, президенту, завершающему срок на посту в Белом доме, такие истины понимать не обязательно. И это то, что обязан понять Трамп – если хочет остаться в Белом доме на второй срок.

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