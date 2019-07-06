1. Тут в Ебанаториуме затопило очередную помойку, которые они почему-то называют городами. Домики прибило к мостику, стон, плач, руки к небу, как же так, никогда такого не было и вот опять.
Вот доступно и на пальцах - и как так вышло, и почему.
2. "В Избирательной комиссии Иркутской области подвели итоги выборов Президента РФ 2018 года. Пока не все голоса подсчитаны - сейчас обработаны только 99,95 процента бюллетеней. Работа еще ведется в Катангском районе, но уже сейчас можно говорить о том, как распределились голоса. Победил действующий глава государства Владимир Путин, набравший 73,06 процента голосов" - это 2018 год.
"Чтобы лучше понять почему так случилось, съемочная группа Новостей ТВК отправилась в населенный пункт Лощинка. Там за Владимира Путина проголосовали все жители – 100% населения" - это тоже 2018 год.
Деревня Лощинка, правда, уже Красноярский край, но от этой деревни Лощинка, где все сто процентов жителей всего год назад радостно выбрали Путина, до затопленного Тулуна, в котором теперь больше ста восьмидесяти трупов - триста пятьдесят километров. По местным меркам, вообще за углом.
Так что температура по больнице вполне верная.
3. А это снимок Тулуна на Гугл-картах. Это уже две тысячи девятнадцатый год.
4. А это попавшийся мне в ленте пост с подписью Михаил Калямин - ФБ не показывает мне такого человека, поэтому тэгнуть не могу. Вот что пишет Михаил:
"Я уже писал об экологических последствиях хищнической вырубки сибирских лесов для всей восточной части Евразийского континента. Я предсказывал, что это обязательно аукнется глобальными климатическими природными бедствиями. Прежде всего в области перераспределения осадков. Я писал, что китайцам это аукнется стремительным наступлением пустынь. Китай будет засыпаться барханами со скоростью наступления пустынь по десяткам киллометров в год. В Сибири же начнётся раскачка от великих засух и пожаров с пересыханием сибирских рек (как пересыхает и заболачивается Волга), до таких вот наводнений.
Дело в том, что леса тайги работают как стабилизатор климата и погоды. Килограмм мха впитывает и удерживает до 10 литров воды. Во время ливней он забирает и удерживыает воду, а потом медленно её отдаёт, питая миллионы ручейков, которые питают притоки рек. Без леса мох исчезает. Территории высыхают и горят. Специалисты вот сказали, что эта масса воды от затяжных ливневых дождей свалилась таким небывалым паводком потому, что в регионе были вырублены начисто леса на гигантской территории. Раньше вырубки всегда производились выборочные, помеченных лесничим деревьев. Боюсь, что это только начало климатических бедствий на континенте.
А эти красноярцы... Когда пришёл Путин, они одобрямсили. Когда начал войну с Грузией, они кричали: жахните ракетой. Когда развязал войну с Украиной, кричали: дави их танками. А сейчас скулят, мол, господи за что?! Это - карма, закон причинно-следственной связи возвращает посеянное бумерангом".
5. А это бравый репортаж "Вестей-24" про дамбу, которую построили в Тулуне после наводнения 2006 года (никогда ж такого не было, Карл) с радостным донесением о том, что дамба рассчитана на сто лет и про наводнения можно забыть.
6. А это Николай Болотов, почетный строитель Российской Федерации, глава ответственного предприятия "Ремонт зданий и сооружений" из города Шелехова. Это именно он в две тысячи шестом построил в Тулуне дамбу за пятьдесят один миллион рублей, и заявил на камеры, что она простоит 100 лет.
7. А это Руслан Болотов, ныне замгубернатора Иркутской области, а в две тысячи шестом - министр областного правительства, который отвечал за все строительство в регионе. По совместительству - та-дам!! - сын Николая Болотова. Который и принимал у папы построенную в две тысячи шестом за пятьдесят один миллион рублей в отдавшем Путину семьдесят три процента голосов Тулуне дамбу.
8. А это домики жителей Тулуна, прибитые наводнением к мосту.
9. А это - две буквы: "Л" и "К".
Л-логика.
К-карма.
А вас предупреждали. Вас предупреждали, еб*наты, что Империи на вас н*срать. Что вы для неё не больше, чем мох. Который должен был впитывать ваши наводнения, но который вы саморучно убили.
Вас предупреждали, еб*наты, что если вы будете голосовать за своего Недофюрера, которого поначалу интересовало только бабло, а теперь интересует только величие, который ради удержания власти будет ставить на ключевые места любых упырей, лишь бы лояльных ему, который ради завоевания и убийства других людей будет перенаправлять все ваши, еще не разворованные его упырями деньги на убийство - вы останетесь с тем, с чем останетесь.
Вас же предупреждали?
Ну так жрите.
В обе руки.
Причем я уверен, восемьдесят шесть процентов этого Тулуна, отдавшего путину семьдесят три процента, так или иначе сами работают на вырубке тайги - это к бабке не ходи. Водителями ли, обслугой ли, в автосервисах ли, продавщицами в придорожных кафешках, кормящих водителей лесовозов, на бензоколонках, их заправляющих - пол-города на вырубке зарабатывает, уверен.
Сами построились в зоне затопления, сами выбрали себе упыря, сами орали Крымнаш, сами поддержали войну, сами остались без денег, сами из-за этого вырубили и уничтожили свою природу и свою землю, сами убили себя и своих детей - и сами плачутся.
Жрите. За обе щеки. Чтоб навсегда. Чтоб дошло. Чтоб хоть что-то, может, в мозгах сдвинулось. Чтоб детям добытого опыта хватило. Чтоб, с*ки, триста раз теперь думали, прежде чем очередную войну с очередным величием поддержать. Чтоб из всех ушей полезло.
Но ведь не дойдет же, безусловно.
Ну и немношк про эмпатию, канешн, пост.
Которая могла бы быть на этом месте.
Но нет.
Х*й.
Доброе утро
В последнее время пошла странная тенденция. Чем больше аудитория, тем меньше я стал зарабатывать. Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели.... Но нет. И получается эффект прямо противоположный.
В общем, не сдерживайте себя, братцы.
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