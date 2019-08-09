Дудь написал призыв выйти на митинг. Его поддержал Оксимирон. У первого - под четыреста тысяч лайков за сутки, у второго под полмиллиона просмотров за два часа.

Русский либерал в восторге. Писается розовыми соплями.

Дудь: "Кажется, пришло время, когда такая позиция (оставаться в стороне) – в первую очередь от известных людей - стыдная".

Оксимирон: "Возможно для вас, как и для меня, это будет первый митинг".

Вот лучше бы вы и дальше молчали, ребят. Вот, честно.

Время, бл*дь, у них, кажется - кажется, Карл! - пришло. Пять лет войны, тысячи убитых, оккупация, репрессии, облавы, пытки - а у них время только пришло. Кажется.

Юр, ну что ты в самом деле. Брось. Может, не пришло? Ты подумай хорошенько. Может, ещё пять лет подождать? Может, ещё пятнадцать тысяч трупов надо? А то вдруг не пришло. А ты поторопился.

У второго тоже первый митинг. Моральный авторитет, бл*дь.

Украинцы. Которые смотрят туда и типа сопереживают. Поймите оду простую вещь. Нас с вами для них не существует. Вот нет украинских смертей в их повестке дня просто.

- Мы здесь! Эй! Посмотрите на нас! Вот мы! нас убивают!

- Ой, кажется у нас фашизм...

- Да! Да! наконец-то дошло. Вот мы! Ваша страна пять лет как приперлась и убивает и сажает!

- Да, фашизм. Депутатов не допускают...

- Блядь, каких депутатов! Вот мы! У вас войны! Вы людей убиваете!

- Кажется, пришло время не молчать. Пошли в загон шариками махать. Допускай! Допускай! Кстати, никто не слышал, кричал что ли, кто-то... по-украински... не? ну и слава богу...

Они сейчас добьются проведения своих кандидатов в гауляйтер-канцелярию Рейха - чтобы те строили им там Рейх без коррупции, настоящий такой Рейх, работоспособный, не коррупционный - и ещё на пять лет позиция оставаться в стороне опять перестанет быть стыдной.

Я вам отвечаю - даже если вдруг - да что там даже, тем более если! - они добьются выполнения своих требований - в этот ж день засунут язык обратно в задницу и отвернутся от войны и убийств опять.

И ещё пять лет украинцев с крымскими татарами можно будет убивать и сажать - как бы и х*й с ним. Как бы это нас и не касается.

Это ж не выборы в Мосгордуму.

Борцы, бл*дь, за права.

Либералы картонные.

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