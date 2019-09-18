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18 сентября • обновлено в 13:14
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

США нашли способ уничтожения режима Путина

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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно. Доказательство – тот факт, что РФ так и не вышла из Крыма и Донбасса. По его мнению, в случае нового агрессивного шага Кремля Штаты могут применить "разрушительную" санкцию, а именно: выключение России из международной финансовой системы.

То, что сказал Уильям Тейлор – это очень правильная позиция. Смысл ее заключается в том, что для Кремля должна быть обозначена граница.

Понятно, что ни Соединенные Штаты, ни так называемый коллективный Запад, который не вполне понятно, что из себя представляет, не собираются воевать с Путиным за Украину. Это совершенно очевидно, особенно сейчас.

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Но создать обстоятельства неприемлемого ущерба для Путина при какой-то новой агрессии – это задача вполне очевидная, а ее реализация – вполне возможная.

Отключение от SWIFT – это действительно создание совершенно непреодолимого ущерба для России. В конечном итоге – в кратковременной или долгосрочной перспективе – это приведет к уничтожению режима.

Вопрос лишь в том, насколько Запад готов к этому.

Владимир Путин на праздновании Дня Москвы

Владимир Путин на праздновании Дня Москвы

Официальный сайт президента России

Я думаю, то, о чем сказал Уильям Тейлор, в какой-то степени напоминает механизм взаимного сдерживания как в случае с ядерным оружием. Его применение маловероятно, но сам факт его наличия сдерживает от большой войны. Здесь та же ситуация.

Сам факт того, что такая возможность есть, должен удержать Путина от агрессии в отношении Украины.

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Очевидно, что сейчас продумывается какой-то вариант агрессивных действий. Понятно, что Путин не может перестать стрелять на линии разграничения. И вопрос заключается в том, чтобы не дать Путину начать новую войну.

Эта необходимость у Путина, безусловно, есть. Полностью упавшее доверие к нему, которое показала кампания 8 сентября, должно каким-то образом компенсироваться. Пока что оно компенсируется репрессиями и насилием внутри страны. Но этого, конечно, недостаточно. Понятно, что Путину очень хотелось бы провести какую-то маленькую победоносную войну. Вероятность того, что эта война будет на территории Украины, достаточно велика.

Идея Уильяма Тейлора – это идея о том, как можно поставить заградительный барьер перед этой войной.

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Я думаю, что это правильное движение в правильном направлении, хотя сегодняшний американский истеблишмент, скорее всего, на такую меру без крайней необходимости не пойдет. Пока это только угроза.

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Автор
Игорь Яковенко Игорь Яковенко
Темы
Эксклюзив Санкции против России Российско-украинский конфликт
Персоны
Уильям Тейлор Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Белый господин
Белый господин
Опять морковку перед ослом повесили. Вперед май-дау-ны за морковкой.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Отключение от SWIFT – это действительно создание совершенно непреодолимого ущерба для России". SWIFT - это транспорт финансовых операций между банками. И в процессе торговли ущерб будет для тех, кто покупает, а не кто продаёт. И это не Россия.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
шо, опять?
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