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8 сентября • обновлено в 11:40
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

У Путина осталась последняя опора

47.2т Читать материал на украинском

Точный срок перемещения Путина из президентского кресла на нары предсказать довольно сложно.

То, что это произойдет – либо его перемещение на нары, либо просто его исчезновение – это очевидно. Но предсказать это с точностью даже до года было бы безответственно.

Путинский режим принципиально изменил свою опору. Если до этого лета было более-менее очевидно, что путинский режим в значительной степени, помимо силовых структур, держится еще на какой-то поддержке населения, то сейчас стало абсолютно ясно, что кроме как на насилии путинский режим ни на чем больше не держится.

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Поскольку сегодня реальный рейтинг Путина находится в диапазоне от 6-7% до 10%, а рейтинг власти вообще практически нулевой, принципиально сменилась опора режима. Теперь это только насилие, только силовые структуры, только путинские суды, путинская прокуратура, путинский Следственный комитет и путинская Росгвардия вместе с полицией.

Никаких других опор у этого режима больше нет.

Владимир Путин на церемонии вручения знамени войск Нацгвардии

Владимир Путин на церемонии вручения знамени войск Нацгвардии

Официальный сайт президента РФ

Это довольно существенное изменение. Одно из подтверждений этому - абсолютная неадекватность ответов на те протесты, которые мы сегодня наблюдаем. Протесты не очень сильные, не очень хорошо организованные, протесты без какого-то серьезного плана изменений. И тем не менее, даже такие протесты привели к такому результату.

Сколько это может продолжаться? Главная проблема заключается в том, что эти протесты разрозненные. И в такой гигантской стране как Россия один протест – сугубо московский протест с московской повесткой дня – не может привести к обрушению режима. Еще и потому, что Москва и Россия – это совершенно разные сущности, разные миры. Россия очень не любит Москву, и московскую повестку дня она вряд ли сможет поддержать.

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Вопрос о том, кто, когда и каким образом сможет перевести московский протест в общероссийский, пока остается открытым.

Что может послужить катализатором? Я полагаю, что-то может произойти и 8 сентября, когда в большом количестве субъектов Российской Федерации пройдет спецоперация "выборы". Безусловно, она очень сильно оскорбит чувство собственного достоинства большого количества людей.

То, что в Питере Беглов "победит" в первом туре – это совершенно очевидно. Его, человека, которого не воспринимает абсолютное большинство питерцев, конечно, сделают губернатором. Московская городская дума – тоже совершенно очевидно – будет такой, какой ее не хотели бы видеть москвичи. А в Новосибирске, судя по всему, губернатором опять сделают сталиниста Локотя.

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То, что люди будут возмущены – это точно, но это вопрос эмоций, это вопрос политических чувств. Но принципиально другой вопрос – сможет ли кто-либо скоординировать протест, конвертировать это возмущение в политическое действие? Пока я в этом не уверен.

Что касается дальнейших событий, то я думаю, что, учитывая совершенно невероятную деградацию власти, поводов для протестов она даст в избытке.

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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
А все это результат многовековой соглашательской, конформистской линии поведения русских. Все видят, понимают, много безусловно умных и прогрессивно мыслящих людей, но апатичных, осторожных, боящливых. И их можно понять-репрессивная и оболваниваюшая машина там выстраиваоась веками и работает безотказно. Я счастлива, что живу в свободной Украине и сочувствую русской истинной интеллигенции!!!
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Кор Павел
Кор Павел
Каждая статья глупее предыдущей. Против путина пару сотен тысяч, сомневающихся пару миллионов. Вот и все. Так что автор просто врет
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Таким силосом свидомьё кормят почти шесть лет, а они причмокивая говорят давай ещё жги. Слова Лаврова надо в мрамор увековечить и записать первой статьёй в Украинскую Конституцию.
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