В то время когда российские правоохранители рыщут по интернету выискивая оскорбителей власти для того чтобы их покарать в соответствии с "актом Клишаса", а российский телевизор напряженно вглядывается в украинские выборы в надежде увидеть в них зерно гибели Украины, в структуре российской власти завелась измена. Роскомстат с приходом нового начальника, Павла Малкова, принялся вбрасывать в СМИ информацию, которую иначе как оскорблением начальства назвать невозможно.

То они объявят, что свыше 20% россиян живут без канализации, теперь вот выяснили, что 80% российских семей не могут себе позволить купить самое необходимое для жизни. И это после того, как уже 20 лет Россия процветает под мудрым руководством Путина. Напомню, что предыдущего главу Роскомстата уволили в декабре за то, что он опубликовал цифры снижения доходов россиян как раз в то время, когда Путин торжественно объяснял россиянам, что их доходы неуклонно растут. Невольно вспоминается "дело статистиков" 1937 года, когда организаторы "неправильной" переписи населения были арестованы, а некоторые из статистиков-вредителей были расстреляны. Странно, что в путинской России статистика до сих пор не объявлена лженаукой, а во главе ведомства, оглашающего цифры неуклонного роста, не поставили какого-нибудь ученика Соловьева…

Наличие "изменников", публикующих правду о путинской России в какой-то мере компенсируется обилием полезных идиотов в противоположном стане. За годы путинского режима сформировался особый антропологический тип: "путинский либерал". Происхождение "путинского либерала" и его функция напоминает происхождение и функцию антител в крови человека, которые синтезируются в ответ на попадание чужеродных и опасных веществ и способны их нейтрализовать. Самое опасное "вещество" для путинского режима – это либерал. А "путинский либерал" - это антитело, главная функция которого – дискредитировать либерализм, выставить его посмешищем в глазах публики и лишить всякой надежды на поддержку.

В программе "60 минут" от 3.04.2019 выступал классический "путинский либерал" Борис Надеждин. Очередное беснование, естественно, по поводу Украины. О чем же еще могут бесноваться в российском телевизоре? И тут "путинский либерал" Борис Надеждин выступил с умиротворяющей речью. То есть, эта речь, по замыслу "путинского либерала" Бориса Надеждина, должна была всех умиротворить. "Сейчас нам надо думать о том, как сделать так, чтобы мир признал, что Крым – наш!" - провозгласил Надеждин.

У "путинских либералов" есть изумительная особенность: говорить то, что вызывает неприязнь и отторжение у всех одновременно, как у сторонников Путина, так и у его противников. Для противников путинской оккупации Крыма признание полуострова российской территорией – это предательство и пособничество оккупанту. Для путинистов предательством и унижением является сама попытка кого-то убедить в принадлежности Крыма. "Крым – наш, и это не обсуждается!" - так должен скандировать правоверный путинист и любые отступления от этой речевки, включая попытки кому-то что-то доказывать, рассматриваются как измена. "Путинской либерал" Надеждин в очередной раз выступил как антитело, укрепив иммунитет путинского режима к реальному либерализму.

Другая категория полезных идиотов путинского "Русского мира" - это украинские "ястребы". У граждан Украины есть полное право испытывать к России и ее жителям негативные чувства в самом широком диапазоне, включая ненависть. Вопрос не в праве и даже не в этике – заслужили, чего уж там – а в прагматике. Публичное выражение оголтелой ненависти ко всему, что хоть как-то напоминает русский язык и русскую культуру с восторгом воспринимается в российском телевизоре. Эти высказывания безудержно транслируются, люди, которые произносят такие речи, пользуются в российских шоу ненависти громадной популярностью, совершенно не сопоставимой с их популярностью в Украине.

Новости Отныне самолеты с Медведчуком будут сбивать

Среди самых цитируемых российским телевизором граждан Украины после первого тура стали Ирина Фарион и Дмитрий Корчинский. По всем федеральным каналам показали, как Ирина Фарион отреагировала на выступление Зеленского на русском языке: "Что оно несет?! Его надо в тюрьму посадить!". На вопрос ведущей, что же делать, если за этого человека проголосовали 30% граждан Украины, Ирина Дмитриевна пояснила, что "будем с ними воевать". Не меньшей популярностью пользовались слова Дмитрия Корчинского про то, что "надо выявлять агентов Сатаны, которые голосовали за Зеленского", а также использовать утюг и паяльник для убеждения этих людей голосовать правильно во втором туре.

Главной задачей и Владимира Соловьева и Скабеевой с Поповым, которые, глотая слюни от удовольствия, транслировали эти высказывания Фарион и Корчинского, было убедить телезрителей, что это – мейнстрим украинской политики. Аудитории федеральных каналов забыли сказать, что этих людей давно нет в большой украинской политике. Поскольку главный успех Дмитрия Корчинского в политике – 0,17% на выборах президента Украины в 2004 году, а Ирина Фарион последний раз в 2014 году на выборах в Верховную Раду заняла третье место и депутатский мандат не получила.

Демонстрация "пугал", грозящих войной и готовых пытать своих оппонентов утюгами и паяльниками, крайне необходима для ответной риторики. Скабеева, показав видео с Корчинским и Фарион, долго скандировала четыре слова: "убивать за русский язык!". И несмотря на все требования украинских экспертов предъявить хоть одного убитого за русский язык, Скабеева категорически отказалась угомониться и все повторяла эту мантру, как будто вот прямо тут, в студии "60 минут" за русский язык убили кого-то ей очень близкого.

"Политолог" Николай Платошкин использовал своевременно показанные кадры украинских "ястребов" в качестве основы для призыва к политической мобилизации и военной агрессии. Сначала Платошкин заявил, что Зеленский и Порошенко – "одного поля ягоды". А когда Скабеева стала возражать, мол, про Зеленского никто ничего не знает, Платошкин заверил, что он-то как раз знает. А именно, что "у Зеленского квартира в Англии и он спонсировал нацистские батальоны в Донбассе". Из этих двух фактов "политолог" Николай Платошкин каким-то удивительным образом вывел стратегию для своих сторонников на второй тур выборов украинского президента. "Друзья!" - бодро воскликнул "политолог" Платошкин, - "сейчас голосуем за Порошенко, чтобы он победил с минимальным перевесом. Тогда эти выборы никто не признает, националисты выйдут на улицы и тогда юго-восток Украины имеет полное право требовать защиты у Российской Федерации". Конец цитаты.

Напомню, что это тот самый Платошкин, который только что по итогам первого тура требовал от руководства России немедленно забрать под свое крыло те области, где больше других проголосовали за Бойко.

Трудно сказать, сколько граждан Украины услышали план Платошкина и готовы принять участие в его реализации. По моим ощущениям – ни одного. К горячечному бреду этого "политолога" не стоит относиться серьезно. В отличие от нагнетания федеральными каналами истерического ожидания некой катастрофы в Украине, которая, якобы, должна произойти между первым и вторым туром. Российский телевизор постоянно пророчит нечто ужасное в диапазоне от войны до убийства Зеленского. Очень надеюсь, что Путин не решится ни на то, ни на другое, но украинцам надо быть настороже. Поскольку Путин и его окружение зачем-то вбили себе в голову, что их отношения с Украиной – это игра с нулевой суммой, где им хорошо только в том случае, если Украине плохо.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.