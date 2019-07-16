История с недопуском оппозиционных кандидатов к "выборам" в Мосгордуму широко комментируется в блогосфере. Причем доминирующим является мнение, что власть допустила грубую ошибку — "глупо задраивать все люки...", "это неизбежно приведет к взрыву...", "недальновидная власть...", "тупая, самодержавная полицейщина своими руками готовит революцию"...

Новости Власть России вошла в штопор

Обвинять в глупости и недальновидности авторитарный режим, который за 20 лет плавно перерос в единоличную диктатуру фашистского типа, сумев преодолеть при этом несколько серьезных системных кризисов, по меньшей мере странно. Выживаемость режима всегда зависела от понимания доминирующих социальных настроений в стране. И на сегодняшний день решение власти прикрыть лавочку под названием "выборы" связано с четким пониманием того, что уровень социального недовольства достиг точки, за которой манипулятивная "демократия" (технологии вбросов, "карусели" и т.п.) может уже не сработать. Особенно в крупных мегаполисах. И власть принимает совершенно логичное решение прекратить эти игры, потому что поддержание этой дорогостоящей витрины представительной демократии перестаёт окупаться.

Мафиозная структура, управляющая Россией, правильно оценила бессмысленность этих вложений.

В новой ситуации Система выбирает оптимальный алгоритм продления собственной власти.

И переходит уже к более жесткому режиму управления, исходя из того, что в условиях роста социального недовольства проведение любых выборов, с кандидатами, которые не до конца контролируются властью, чревато опасными последствиями. Т.е. режим учитывает опыт позднего СССР и понимает общие настроения в стране, которые через выборы могут создать дополнительные точки концентрации протеста. Даже победы весьма условно оппозиционных кандидатов в далеких от Москвы регионах создали серьёзное напряжение в системе. Появление даже двух-трех относительно независимых депутатов в Мосгордуме означает нарушение внутренних правил поведения мафиозного клана.

Важно отметить, что сегодняшний протест выглядит уныло по сравнению с декабрем 2011 года. Это означает только одно: избиратели наконец поняли, что эти выборы являются фарсом. И, соответственно, власть реагирует на изменившиеся настроения людей. Т.е. пинок под зад внесистемным кандидатам (которые тщетно пытаются играть по "правилам") не должен привести, с точки зрения кремлевских политтехнологов, к каким-либо серьезным последствиям.

И тут мы приходим к выводам, которые были зафиксированы в документах Объединенного гражданского фронта более 13 (!) лет назад:

Эта власть сменится не на выборах. В демонтаже путинского режима контролируемые выборы могут сыграть только роль катализатора массовых протестов.

Сегодня настало время подвести черту под многолетними спорами "радикалов" с апологетами "мирного эволюционного транзита власти". Фашизоидный путинский режим падёт в результате действий, не имеющих прямого отношения к выборам, — внутренних мафиозных разборок, массового уличного протеста, болезненных внешнеполитических поражений, а скорее всего, комбинации вышеперечисленного.

И никакие "выборы" роли тут играть не будут.

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