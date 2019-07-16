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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Все статьи автора

Власть сменится не на выборах

9.6т

История с недопуском оппозиционных кандидатов к "выборам" в Мосгордуму широко комментируется в блогосфере. Причем доминирующим является мнение, что власть допустила грубую ошибку — "глупо задраивать все люки...", "это неизбежно приведет к взрыву...", "недальновидная власть...", "тупая, самодержавная полицейщина своими руками готовит революцию"...

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Власть России вошла в штопор

Обвинять в глупости и недальновидности авторитарный режим, который за 20 лет плавно перерос в единоличную диктатуру фашистского типа, сумев преодолеть при этом несколько серьезных системных кризисов, по меньшей мере странно. Выживаемость режима всегда зависела от понимания доминирующих социальных настроений в стране. И на сегодняшний день решение власти прикрыть лавочку под названием "выборы" связано с четким пониманием того, что уровень социального недовольства достиг точки, за которой манипулятивная "демократия" (технологии вбросов, "карусели" и т.п.) может уже не сработать. Особенно в крупных мегаполисах. И власть принимает совершенно логичное решение прекратить эти игры, потому что поддержание этой дорогостоящей витрины представительной демократии перестаёт окупаться.

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Они не люди!

Мафиозная структура, управляющая Россией, правильно оценила бессмысленность этих вложений.

В новой ситуации Система выбирает оптимальный алгоритм продления собственной власти.

И переходит уже к более жесткому режиму управления, исходя из того, что в условиях роста социального недовольства проведение любых выборов, с кандидатами, которые не до конца контролируются властью, чревато опасными последствиями. Т.е. режим учитывает опыт позднего СССР и понимает общие настроения в стране, которые через выборы могут создать дополнительные точки концентрации протеста. Даже победы весьма условно оппозиционных кандидатов в далеких от Москвы регионах создали серьёзное напряжение в системе. Появление даже двух-трех относительно независимых депутатов в Мосгордуме означает нарушение внутренних правил поведения мафиозного клана.

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Какое место Путину прижал Эрдоган?

Важно отметить, что сегодняшний протест выглядит уныло по сравнению с декабрем 2011 года. Это означает только одно: избиратели наконец поняли, что эти выборы являются фарсом. И, соответственно, власть реагирует на изменившиеся настроения людей. Т.е. пинок под зад внесистемным кандидатам (которые тщетно пытаются играть по "правилам") не должен привести, с точки зрения кремлевских политтехнологов, к каким-либо серьезным последствиям.

И тут мы приходим к выводам, которые были зафиксированы в документах Объединенного гражданского фронта более 13 (!) лет назад:

Эта власть сменится не на выборах. В демонтаже путинского режима контролируемые выборы могут сыграть только роль катализатора массовых протестов.

Сегодня настало время подвести черту под многолетними спорами "радикалов" с апологетами "мирного эволюционного транзита власти". Фашизоидный путинский режим падёт в результате действий, не имеющих прямого отношения к выборам, — внутренних мафиозных разборок, массового уличного протеста, болезненных внешнеполитических поражений, а скорее всего, комбинации вышеперечисленного.

И никакие "выборы" роли тут играть не будут.

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Автор
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Место
Россия
Источник
Источник: kasparov.ru
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
«Бессрочная» акция в поддержку независимых кандидатов, которая каждый день проходит на Трубной в 7 часов вечера, лишается поддержки москвичей. После первого дня скандальных выступлений организаторов протеста количество участников мероприятия не превысило и 500 человек, считая журналистов, съемочные группы и правоохранительные органы. Как и 14 числа полицейские спокойно относились к акции и никого не задерживали. В очередной раз главной целью виновников «торжества» стала не регистрация на выборах, а попросту накручивание страстей вокруг своей персоны. Таким образом, Любовь Соболь вместо того, чтобы спокойно прийти встречу с Горбуновым, решила устроить шоу перед входом в Мосизбирком. Дело в том, что ее финансового уполномоченного, о допуске которого она заранее не позаботились, не пропускали вместе с ней. Кроме того, уже перед дверьми кабинета главы избиркома к ней присоединился Иван Жданов, и вместе они продолжали фантазировать на тему того, что эта встреча является не более чем спектаклем, а добиваться своего надо на вечернем митинге. Но несмотря на активные старания организаторов протеста, адекватные москвичи не поддержали такой призыв. На акции присутствовали по большей части работники штабов независимых кандидатов, случайные прохожие, журналисты и правоохранительные органы. А по поведению некоторых участников вообще складывается впечатление, что они перепутали эту сходку с какой-то пьянкой и пришли туда попросту помахать кулаками.
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Респект розумному й прозорливому шановному Каспарову!!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
не совсем сугласен.етот сброд гопников перестреляет сам себя тока путя двинет ноги вперед.
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