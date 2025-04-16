Жителю Херсонщины, отрицавшему агрессию России, объявлено подозрение: какое наказание грозит

Жителю Херсонской области, отрицавшему агрессию со стороны России, объявлено подозрение. Мужчине грозит до 5 лет содержания под стражей.

Видео дня

Об этом сообщает проект "Хочу к своим". Там сообщили, что после полномасштабного вторжения предатель принял участие в создании видеоконтента в оккупированной Белозерке (Херсонская область), где оправдывал действия РФ.

Следствие установило, что в августе 2022 года мужчина публично отрицал факт полномасштабного вторжения России в Украину, а также оккупацию части украинских территорий. В видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале так называемой "администрации Белозерского муниципального округа", он призывал к изменению государственных границ Украины.

Видеоматериал использовался оккупантами как элемент информационной кампании. Своими действиями мужчина фактически поддержал агрессию государства-оккупанта и распространял его пропагандистские нарративы. Ему предъявлено подозрение за публичные призывы к изменению границ территории Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины) и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

"Процессуальное руководство осуществляет Олешковская окружная прокуратура. Досудебное расследование проводит отделение полиции №1 Херсонского районного управления полиции ГУНП в Херсонской области", – говорится в сообщении.

Предателю "светит" до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию. В настоящее время 58-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила еще семерых несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Они уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци". Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, самому младшему – всего 12 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!