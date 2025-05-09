Заставлял подчиненных строить ему дом: в Хмельницком задержали проректора академии Госпогранслужбы. Фото и видео

В Хмельницком правоохранители задержали проректора академии Государственной пограничной службы, который заставлял подчиненных строить себе частный дом. Известно о пяти лицах, привлеченных к выполнению работ на земельном участке чиновника.

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Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Государственная пограничная служба Украины. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.

По материалам следствия известно, что мужчина с начала 2024 года регулярно привлекал подчиненных из академии к строительным работам на собственном земельном участке вместо выполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы. Также проверяется информация о возможном привлечении к труду курсантов.

6 мая 2025 года сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На строительной площадке было обнаружено значительное количество имущества с инвентарными номерами академии: кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за государственные средства.

По данным СМИ, речь идет о полковнике Петре Ткачуке. Сейчас идет установление точной суммы ущерба, нанесенного государству.

"Чиновник задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 УК Украины – превышение военным должностным лицом служебных полномочий и присвоение военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 450 тысяч гривен, а также он отстранен от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Пивдень", который заставлял подчиненных строить ему частный дом. Обвинительный акт был направлен в суд.