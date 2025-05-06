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"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

Анна Паскевич
Расследование
4 минуты
2,2 т.
'Заработали' полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

На Закарпатье задержали шестерых человек, которых подозревают в переправке уклонистов через границу. Среди них – местный предприниматель и два служащих Государственной пограничной службы.

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Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. По данным следствия, 40-летний пограничник и 41-летний местный предприниматель создали преступную организацию.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

К организации также привлекли 24-летнюю офицера этого же пограничного отдела, двух сообщников предпринимателя 40 и 39 лет и 31-летнюю жительницу Ужгорода с навыками графического дизайна, которая изготавливала поддельные документы.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

С июня 2023 года по август 2024-го фигуранты организовали незаконную переправку не менее 30 военнообязанных за границу, на чем "заработали" 420 тыс. долларов.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

Они оформляли мужчинам призывного возраста пакет поддельных документов, на основании которых те беспрепятственно пересекали границу в официальных пунктах пропуска в Ужгородском районе.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

С каждого клиента брали от 14 до 17 тысяч долларов за трансфер.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

По такой схеме незаконно выехали из Украины ориентировочно 30 мужчин "с инвалидностью".

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

Во время спецоперации с участием спецподразделений КОРД и РПОП были задержаны основной организатор и пять членов банды.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

У них проведено более 20 обысков, во время которых было изъято большое количество наличных денег, роскошные авто, компьютерная техника, мобильные терминалы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

Подозреваемые помещены в СИЗО, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

В зависимости от ролей в банде фигурантам инкриминируют руководство преступной организацией, участие в ней и незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие возможные причастные к схеме.

"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото
"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото
"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото
"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото
"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото
"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото
"Заработали" полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила в Киеве очередную схему переправки уклонистов за границу. Ее организаторами оказались переселенец из Донецкой области и бывший военный, которые доставляли мужчин к границе в Винницкой и Черновицкой областях в "военном" авто. За каждый "рейс" брали по 14,5 тыс. долларов.

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