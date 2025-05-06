'Заработали' полмиллиона долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли уклонистов за границу. Фото

На Закарпатье задержали шестерых человек, которых подозревают в переправке уклонистов через границу. Среди них – местный предприниматель и два служащих Государственной пограничной службы.

Видео дня

Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. По данным следствия, 40-летний пограничник и 41-летний местный предприниматель создали преступную организацию.

К организации также привлекли 24-летнюю офицера этого же пограничного отдела, двух сообщников предпринимателя 40 и 39 лет и 31-летнюю жительницу Ужгорода с навыками графического дизайна, которая изготавливала поддельные документы.

С июня 2023 года по август 2024-го фигуранты организовали незаконную переправку не менее 30 военнообязанных за границу, на чем "заработали" 420 тыс. долларов.

Они оформляли мужчинам призывного возраста пакет поддельных документов, на основании которых те беспрепятственно пересекали границу в официальных пунктах пропуска в Ужгородском районе.

С каждого клиента брали от 14 до 17 тысяч долларов за трансфер.

По такой схеме незаконно выехали из Украины ориентировочно 30 мужчин "с инвалидностью".

Во время спецоперации с участием спецподразделений КОРД и РПОП были задержаны основной организатор и пять членов банды.

У них проведено более 20 обысков, во время которых было изъято большое количество наличных денег, роскошные авто, компьютерная техника, мобильные терминалы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Подозреваемые помещены в СИЗО, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В зависимости от ролей в банде фигурантам инкриминируют руководство преступной организацией, участие в ней и незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие возможные причастные к схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила в Киеве очередную схему переправки уклонистов за границу. Ее организаторами оказались переселенец из Донецкой области и бывший военный, которые доставляли мужчин к границе в Винницкой и Черновицкой областях в "военном" авто. За каждый "рейс" брали по 14,5 тыс. долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!