Занимались подделкой документов и не только: в Украине задержали еще 13 организаторов 'уклонистских схем'. Фото

Правоохранители разоблачили новую волну схем уклонения от мобилизации в Украине. В разных регионах государства задержали еще 13 человек, которые организовывали незаконные сделки для военнообязанных.

За деньги они предлагали поддельные документы, фиктивное трудоустройство или помощь с нелегальным пересечением границы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Так, СБУ совместно с Национальной полицией заблокировали ряд новых схем уклонения от мобилизации. Организаторов сделок задержали в нескольких регионах страны. За свои услуги они брали от 5 до 16 тысяч долларов США.

В Киеве разоблачили чиновника штаба одной из воинских частей. По данным следствия, он договаривался о снятии уклонистов с розыска и оформлении их в тыловые подразделения, где те фактически не проходили службу.

Также в столице задержали бывшего сотрудника ТЦК, который пытался использовать связи с экс-коллегами, чтобы "списать" своих клиентов с воинского учета.

В Винницкой области правоохранители задержали работника насосной станции, который консультировал уклонистов по незаконному пересечению государственной границы – в частности советовал переходить ее вброд через водоемы.

В Чернигове разоблачили руководителя строительной компании, который фиктивно трудоустраивал военнообязанных, чтобы оформить им так называемое "бронирование".

На Львовщине задержали безработного мужчину и его сообщницу, которые продавали фейковые медицинские справки о якобы плохом состоянии здоровья.

Кроме того, в Стрыйском районе разоблачили предпринимателя, который за деньги обещал доставлять уклонистов к западной границе и показывать маршруты обхода пунктов пропуска.

На Закарпатье СБУ задержала дезертира из Тячевского района. По данным следствия, вместе с сожительницей он организовывал маршруты побега в страны ЕС через реку Тиса.

Также в Береговском районе разоблачили предпринимателя и его подрядчика, которые якобы через знакомых в ТЦК пытались безосновательно "демобилизовать" своих знакомых.

В Раховском районе задержали киевлянина и его сообщника, которые подвозили мобилизованных к западной границе, после чего показывали им горные тропы для нелегального перехода в Евросоюз.

Всем задержанным сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу, получение неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребление влиянием.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили схему незаконного оформления отсрочки от мобилизации с помощью оформления фиктивных медицинских документов. Организатор "бизнеса" оценил свои услуги в 10 тыс. долларов США.

