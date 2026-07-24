Загид Краснов признал, что его сын-бизнесмен имеет возможность скупать землю во время якобы службы в ВСУ

Загид Краснов (Габибуллаев) заявил, что его сын, депутат-мажор Руслан Краснов, активно занимается бизнесом и приобретает земельные участки во время якобы прохождения службы в ВСУ. По словам Краснова-старшего, за это Руслану следует быть благодарным.

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Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на "Днепр Оперативный".

Таким образом, Загид Краснов фактически подтвердил информацию, которую ранее обнародовали журналисты. Они утверждали, что Руслан Краснов использует службу в ВСУ в качестве прикрытия для ведения бизнеса. По их данным, он занимается покупкой земельных участков в Днепре и области, а также реализует проекты по строительству солнечных электростанций, тогда как в Вооруженных силах Украины якобы лишь формально находится на службе.

Ранее Загид Краснов неоднократно заявлял, что его сын воюет в составе ВСУ с первого года полномасштабного вторжения. В то же время в отношении условий прохождения службы Русланом Красновым возникало немало вопросов. Журналисты обращали внимание на то, что он публиковал так называемые "боевые тик-токи" вдали от линии боевого столкновения, а также его неоднократно замечали в развлекательных заведениях Киева и семейных ресторанах в Днепре.

Кроме того, по информации журналистов, за последние два года Руслан Краснов получил более 40 штрафов за превышение скорости в тыловых областях запада и центра Украины.

Сам Руслан Краснов ранее объяснял это тем, что в периоды, когда он не находится на фронте, занимается созданием партизанских ячеек движения сопротивления в тылу.