Загид Краснов и переписки соратницы с племянником – российским пропагандистом: что обсуждали в первые дни войны

Глеб Иванов
Расследование
3 минуты
69
Ближайшая соратница Загида Краснова, депутат Днепровского горсовета Екатерина Збарская, в феврале и марте 2022 года обсуждала со своим племянником, который, по данным СМИ, получил российское гражданство еще в 2020 году, как будут заходить россияне и перемещения военной техники и вооружения в Днепре. СБУ должна проверить эти данные, нет ли в них государственной измены. Об этом сообщает 49000.

В 2023 году в известном телеграмм-канале "Батальон Монако" появились снимки экрана, которые якобы являются фрагментами переписки с 21 февраля по 1 марта 2022 года депутата Днепровского горсовета Екатерины Збарской с ее племянником Сергеем Черкасским. Напомним, что Збарская является одной из ближайших соратниц лидера местной партии Загида Краснова.

Согласно сообщениям, 21 февраля 2022 года, за три дня до начала полномасштабного вторжения, Збарская якобы спрашивает своего племянника о "новостях" и узнает, что "на днях пойдут". Далее пишет, что обсуждала с "ЗГ" (вероятно, Загидом Геннадьевичем Красновым) "варианты, что лучше делать первые дни", а также отправила сообщение в Signal.

23 февраля собеседнику из Москвы уже пообещали предоставить определенные координаты, обсуждались склады с вооружением и учет оружия. Отдельные сообщения содержат пренебрежительные высказывания в отношении украинцев. В ответ его тетя Збарская выдает желаемое за действительное – упоминаются якобы закрытые совещания мэра Днепра о "договоренности с Россией". Так очевидно Збарская хотела представить своему племяннику ситуацию в городе, как такую что является благоприятной для россиян. В эти же моменты в Днепре мэрия организовала уже раздачу оружия для теробороны. А пророссийские силы, связанные с Петровским-Нариком и Красновым как раз в этот момент начали распространять фейк как раз о "закрытых совещаниях в мэрии".

Уже 1 марта в переписке якобы появляется конкретика, а именно передвижение военной техники на Левом берегу Днепра, в Индустриальном районе, на Слобожанском проспекте. Упоминаются "Тешки" (вероятно, обозначение военных машин), "трафаретные квадраты с номерами" (возможно, навигационные метки). В тексте также фигурирует "Геннадиевич", который, на самом деле может быть Загидом Красновым.

Кто эти люди и как они связаны с Красновым

Напомним, что Екатерина Збарская является депутатом Днепровского городского совета от партии Загида Краснова "Громадська сила". Ее семья давно связана с его политической деятельностью, потому что сестра Милослава с мужем вероятно трижды баллотировались от этой партии.

Сергей Черкасский – это сын Милославы и племянник Збарской. Согласно документу, напоминающему заявление на получение паспорта, он якобы оформил российское гражданство в ноябре 2020 года. Указывается, что Черкасский также был техническим кандидатом на парламентских выборах по 25 округу, где его задача была помочь Краснову пройти в Верховную Раду.

По данным источников издания, Сергей Черкасский сейчас живет в Москве и как блогер рассказывает как украинцы ошибаются. По информации из Государственной пограничной службы Украины, его родители до сих пор живут в Днепре и регулярно посещают сына, путешествуя через Молдову и Турцию в Москву.

В переписке Загид Краснов вероятно упоминается под инициалами "ЗГ" и как "Геннадиевич". Если это именно так, то Краснов мог знать о том, что делает его ближайшее окружение в первые дни полномасштабной войны и мог принимать в этом участие.

Существование и аутентичность этой переписки, поскольку в ней демонстрируется обсуждение перемещения военной техники, должны установить правоохранительные органы. Редакция просит СБУ и полицию проверить эти факты.

