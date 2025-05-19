Взяли в плен как единственных уцелевших: в Украине бросили за решетку трех предателей с Донбасса, которые воевали на стороне России. Фото

Трое предателей Украины, которые добровольно воевали на стороне агрессора в Донецкой области, получили по 15 лет тюрьмы. Все трое попали в плен в 2024 году как единственные уцелевшие в боях на Покровском и Новопавловском направлениях.

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Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Фигуранты получили тюремные приговоры по доказательной базе СБУ и по публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры.

Воины Сил обороны взяли их в плен как единственных уцелевших во время боев на Покровском и Новопавловском направлениях в 2024 году.

По данным следствия, осужденные ранее проживали на временно оккупированной территории Донецкой области и в начале 2022 года добровольно присоединились к группировкам Южного военного округа ВС РФ.

Двое из них вступили в 91-й стрелковый полк РФ на должности стрелков.

После непродолжительной подготовки одного из "мобилизованных" оккупанты перебросили на левобережье Херсонщины дежурить на блокпостах и строить фортификационные сооружения для врага.

Позже он получил приказ штурмовать поселки Старомлиновка и Никольское Донецкой области.

Другой фигурант помогал захватчикам атаковать позиции Вооруженных сил Украины под Константинополем и поселком Зеленовка в Волновахском и Покровском районах Донецкой области.

Еще один мобилизовался в 5-ю отдельную мотострелковую бригаду армии России, где охранял маршруты движения военных колонн россиян по мостовым переправам на левобережье Херсонщины.

Впоследствии его отправили штурмовать Покровское направление, где он и попал в плен после того, как ВСУ полностью уничтожили его подразделение.

Суд признал боевиков виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что двое осужденных были жителями оккупированных Донецка и Харцызска.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения они перешли на сторону РФ и присоединились к подразделениям "народной милиции ДНР", где один из них занял должность гранатометчика. Он дежурил на блокпостах, проверял документы и транспорт, а также выискивал украинских патриотов.

Второй - радиотелефонист, который впоследствии сменил род деятельности и стал пулеметчиком. Мужчина обустраивал фортификационные сооружения и для шпионажа за ВСУ обеспечивал коммуникацию между подразделениями с помощью радиостанций. Также охранял Антоновский мост, где регулировал проезд гражданских авто.

Оба воевали в частности на Кураховском, Херсонском и Волновахском направлениях. Воины ВСУ задержали их в Покровском районе, сообщили в облпрокуратуре.