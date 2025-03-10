Выше нормы в 25 раз: в Ривне задержали водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови. Фото

В Ривне задержали 28-летнюю нетрезвую женщину за рулем, у которой уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму минимум в 25 раз. Во время проверки "Драгер" показал стрелки вверх, что означает максимальное значение, ибо более 5 промилле алкотестер показать не способен.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области. Там добавили, что информацию о нетрезвой женщине за рулем предоставили неравнодушные граждане.

Отмечается, что около 23 часов ночи в воскресенье, 9 марта, патрульные получили вызов о нарушении правил дорожного движения на улице Рыбчанской. По словам заявителя, водитель автомобиля Honda, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные оперативно начали патрулировать местность и вскоре обнаружили нужный автомобиль среди проезжей части. Когда правоохранители общались с водителем, заметили признаки алкогольного опьянения.

"Водитель прошла освидетельствование на месте остановки транспортного средства. Прибор "Драгер" показал максимально возможные цифры. Такой результат превышает допустимую норму минимум в 25 раз. Более 5 промилле алкотестер показать не способен", – говорится в сообщении.

Патрульные составили на женщину соответствующие административные материалы и отстранили от управления:

по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения);

по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в удостоверении водителя соответствующей категории, регистрационном документе на транспортное средство);

по ч. 1 ст. 122 (нарушение правил остановки или стоянки) КУоАП.

В полиции призвали водителей сознательно и ответственно относиться к вождению авто, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Также правоохранители поблагодарили горожан за сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривне сотрудники Службы безопасности Украины задержали готовившую теракт возле ТЦК агентку ФСБ. Женщина планировала оставить взрывчатку возле военного объекта, когда на его территории должно было быть большое количество людей.

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