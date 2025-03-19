Вступил в ряды 'Единой России': в Херсонской области будут судить коллаборанта, возглавившего оккупационный 'совет депутатов'

В Украине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и сотрудничестве с оккупационными властями очередному предателю с Херсонщины. Он добровольно вступил в российскую партию "Единая Россия" диктатора Владимира Путина и занял руководящий пост в созданном захватчиками незаконном органе власти.

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Подозреваемому, объявленному в розыск, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в проекте "Хочу к своим".

"Житель Херсонщины заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности и сотрудничестве с оккупационными властями. Он добровольно присоединился к пророссийской политической партии и занял руководящий пост в незаконном органе власти", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 54-летний предатель в июле 2023 года вступил в путинскую партию "Единая Россия". Уже через несколько месяцев, в сентябре того же года, он принял участие в "выборах" в созданный оккупантами незаконный орган – "совет депутатов Чаплинского муниципального округа".

После этого приспешник оккупантов сначала стал председателем "постоянной комиссии по вопросам социальной политики", а впоследствии возглавил "совет депутатов".

"Находясь на этих псевдодолжностях, он работает с местным населением, популяризируя оккупационную власть. Он организует сессии, участвует в формировании повестки дня, подписывает протоколы и решения, принятые в соответствии с российским законодательством. Кроме того, он взаимодействует с пропагандистскими медиа для освещения деятельности совета", – отметили в проекте "Хочу к своим".

Фамилии подозреваемого там не назвали. Однако, судя по "послужному списку" предателя, речь идет о уроженце ныне оккупированной Чаплинки Каховского района Херсонской области Владимире Домбровском (родившегося 23 февраля 1971).

В Чаплинке до полномасштабной войны Домбровский был известен как фотограф всех местных праздников, сообщали в "Центре журналистских расследований". Старт его "политической карьере" дала запрещенная пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь": именно от нее Домбровский в 2020 году был избран депутатом Каховского районного совета, где входил в постоянной депутатской комиссии райсовета по вопросам территориальных громад и развития территорий.

Когда же на Херсонщину пришли оккупационные войска, как и многие его однопартийцы Домбровский решил прислуживать захватчикам. До "избрания" депутатом в оккупационном органе власти он возглавлял незаконно созданное оккупантами учреждение "Чаплинский культурно-досуговый центр".

В "Хочу к своим" отметили, что расследование в отношении коллаборанта осуществляет Управление СБУ в Херсонской области.

"Подозреваемый объявлен в розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности", – добавили там.

В проекте также обратились к украинцам с традиционным призывом.

"Знаете, кто сотрудничает с врагом? Пишите сюда. Хотите прекратить сотрудничество с врагом? Пишите сюда. Хотите уехать в РФ? Пишите сюда", – отметили там.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении еще одному российскому военному. Во время оккупации Киевщины он пытал гражданское население.

Также сообщалось, что в Херсоне разоблачили коллаборантку, руководившую учебным заведением оккупантов.

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