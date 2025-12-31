Впервые в истории Украины экстрадирован гражданин РФ, совершивший военные преступления, в страну ЕС: в Нацполиции подвели итоги работы за год

В 2025 году Национальная полиция Украины достигла беспрецедентного результата в расследовании преступлений, связанных с войной. Впервые в истории независимой Украины гражданин РФ, причастный к военным преступлениям, был экстрадирован в одну из стран ЕС для дальнейшего правосудия.

Видео дня

В целом следователи полиции зарегистрировали более 450 тысяч уголовных правонарушений, из которых значительная часть касается преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

По итогам года подозрения получили более 63 тысяч человек, из них около 36 тысяч – за тяжкие и особо тяжкие преступления. В суд было направлено 55 тысяч уголовных производств.

В Нацполиции отмечают, что ответственность за военные преступления неизбежна даже в случаях, когда подозреваемые скрываются за рубежом. Именно в рамках международного сотрудничества в прошлом году был создан прецедент – гражданина РФ, причастного к военным преступлениям, экстрадировали в Литву, где он уже предстает перед судом и может получить до 15 лет заключения.

Параллельно в рамках спецопераций "Мстители" и "Мстители-2" совместно с иностранными правоохранителями идентифицировано более 650 наемников ЧВК "Вагнер" и "Редут" – граждан Молдовы, Румынии, Казахстана, Азербайджана и других государств, в которых наемничество карается уголовно.

Особое внимание правоохранители уделяли военным преступлениям РФ. Всего задокументировано почти 190 тысяч таких производств. Более 4,5 тыс. человек, как непосредственных исполнителей, так и командиров, которые отдавали преступные приказы, получили подозрения.

Также следователи идентифицировали более 650 иностранных наемников ЧВК "Вагнер" и "Редут". Их досье передаются в государства гражданства, где участие в наемничестве является уголовным преступлением.

В рамках финансовых расследований арестовано около 4 млрд гривен российских активов. Параллельно продолжалась работа по поиску пропавших без вести: 12 796 человек найдены живыми, еще 13 263 погибших идентифицированы.

Кроме того, в 2025 году задокументировано более 47 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 8 тысяч единиц огнестрельного оружия и около 2 млн патронов. Из-за границы в Украину экстрадировано 147 человек из 17 стран, среди которых – фигуранты масштабных мошеннических схем и финансовых преступлений. В Национальной полиции подчеркивают: результаты года демонстрируют усиление как внутренней следственной способности, так и международного взаимодействия в привлечении виновных к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине на Новый год будут действовать усиленные меры безопасности с участием правоохранителей и военнослужащих. Полиция будет задерживать лиц за нарушение комендантского часа, а за запуск фейерверков будут применять штрафы. Также правоохранители вместе с военнослужащими будут дежурить на автодорогах, вблизи культовых сооружений и в местах массового пребывания граждан. Кроме того, круглосуточно будут работать взрывотехнические подразделения и другие службы полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!