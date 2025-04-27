В Ривненской области парень украл цветы со стелы погибших Героев и подарил девушке

В Ривненской области 19-летний парень похитил цветы у стелы погибших Героев. Их он подарил своей девушке, с которой накануне поссорился.

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В настоящее время злоумышленник привлечен к административной ответственности, дело передано в суд. Об этом сообщили в полиции Ривненской области.

"Выкрал цветы со стелы погибших Героев и подарил девушке: полицейские привлекли жителя Ривненского района к админответственности 19-летний житель Здолбицкой громады и ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных и уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

О том, что неизвестный украл в поселке Мизоч Ровенского района искусственные и живые цветы, установленные у стелы в честь погибших защитников Украины, полицейским 23 апреля сообщила местная 54-летняя жительница.

Правоохранители смогли оперативно установить злоумышленника, им оказался 19-летний житель соседней ТГ. Сам он объяснил, что цветы украл, потому что имел "причину".

"Как объяснил молодой человек, цветы он похитил, чтобы загладить вину перед своей девушкой, с которой накануне поссорился. Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ч.2 ст.51 КУоАП (мелкое похищение чужого имущества), а материалы направили в суд", – рассказали в полиции Ривненщины.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Кривом Роге нашли вандала, сорвавшего и изуродовавшего украинский флаг, размещенный возле штаба ОО "Терновское Единство". 26-летний местный житель, осквернивший государственный символ, в соцсетях писал, что он "офицер спецназа разведки РФ".

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