Водитель, сбившая насмерть мужчину на зебре в Кривом Роге, получила год условно: суд учел грамоту от ДЮСШ

Саксаганский райсуд Кривого Рога приговорил на один год условно женщину, которая два года назад сбила автомобилем 65-летнего пенсионера на переходе. В результате полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом говорится в тексте судебного вердикта. В автомобиле с женщиной был ее несовершеннолетний сын, который учится в школе.

Что известно

Согласно тексту решения, инцидент произошел в октябре 2024 года на пешеходном переходе возле остановки скоростного трамвая в микрорайоне Солнечный. В результате наезда пенсионер скончался от полученных травм и кровоизлияния в мозг.

На суде приняли во внимание ее чистосердечное раскаяние, возмещение потерпевшей, характеристику с работы, а также грамоту от ДЮСШ "за весомый вклад в развитие детско-юношеского спорта и активное участие в жизни спортивной общины".

Учитывая указанное, суд назначил ей год условно с трехлетним запретом садиться за руль.

Суды за ДТП

Отметим, что ранее Виноградовский суд Закарпатской области принял решение по делу о смертельном ДТП, которое произошло в ноябре 2025 года. Тогда погибли двое подростков, находившихся в автомобиле, которым управлял 20-летний подсудимый.

Суд установил, что водитель почти вдвое превысил допустимую скорость, из-за чего не справился с управлением и врезался в дерево, и назначил ему семь лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Как сообщал OBOZ.UA, другой инцидент произошел в селе Сваричев на Ивано-Франковщине. Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое устроил сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тяжелые травмы получила женщина, которая находилась в салоне одного из авто, которые протаранил пьяный полицейский.

Ивано-Франковский городской суд отправил полицейского под арест с правом на залог в размере 199 680 гривен.

