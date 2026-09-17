Власти Львова уже 1,5 года блокируют строительство в соседнем селе: что известно о проекте в Сокольниках

Львовская агломерация активно развивается. Села и города вокруг Львова растут, в то же время системные проблемы транспортных пробок, старых коммуникаций, нехватки школ и садиков лишь нарастают.

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Для их решения в Сокольнической территориальной громаде приняли генеральный план развития до 2044 года. Однако его реализация тормозится мэрией Львова, заявил глава села Тарас Сулимко.

"Я не из тех, кто отступает, и научился я этому не в кабинете. Да и дело не во мне. Вопрос в том, может ли какая-либо громада, а не только Сокольническая, сама решать, как ей жить и развиваться", - подчеркнул глава.

По его словам, в генплане громада учла как свои потребности, так и интересы соседей. Со Львовским аэропортом, граничащим с Сокольниками, заключен меморандум об ограничении высотности застройки 4-6 этажами и создании специальных зеленых зон. Близайшие территориальные громады смогут пользоваться новой электроподстанцией и пожарным депо Сокольников.

Планируется, что в селе впервые появится централизованное водоснабжение, канализация и собственная очистная система. Новые школы и садики позволят детям учиться рядом с домом, а не ездить каждый день во Львов.

"50 775 жителей – это расчетный показатель на 2044 год. Это постепенно прогнозируемое увеличение количества населения громады, и под эту цифру на восемнадцать лет заранее проектируются коммуникации, школы и дороги – в тех же кварталах, где появится жилье для наших жителей. Коллапс создает не план, а его отсутствие", – подчеркнул Тарас Сулимко.

Он отметил, что люди имеют право выбирать, где им жить. Задача власти – обеспечивать, чтобы все было законно.

"Агломерация давно существует как реальность – многие жители окрестных сел работают, учатся, имеют дела и бизнес во Львове. Генплан лишь упорядочивает то, что и так происходит. Мы были и будем открыты к обсуждению и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Но наша готовность основывается на взаимоуважении и взаимодействии для решения проблем", – добавил Тарас Сулимко.