'VIP-места' в фуре продавали за $10 500: пограничники сорвали схему незаконного пересечения границы Украины. Видео

Украинские пограничники разоблачили новую схему незаконного выезда военнообязанных в Молдову. Организаторы продавали уклонистам "VIP-места" в фуре с лесом за $10 500.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в четверг, 3 июля. Схема была ликвидирована пограничниками совместно с управлением стратегических расследований.

Отмечается, что три человека призывного возраста, которые спрятались в специально оборудованном тайнике внутри фуры с лесом, задержаны.

По предварительной договоренности, трое мужчин мобилизационного возраста прибыли к согласованному месту на выезде из Одессы, где их уже ждал другой делец-водитель грузовика. После передачи условной фразы-пароля они получили инструкции, заняли свои "VIP-места" в нише прицепа и отправились в сторону границы.

"Двух организаторов координировал сообщник онлайн. Поиск клиентов и коммуникация происходили через закрытые Telegram-каналы. Стоимость "услуги" – $10 500 с человека", – рассказали в ГПСУ.

План предусматривал, что один из дельцов встречал клиентов, забирал средства и давал инструкции по телефону, другой – занимался перевозкой. Оплата осуществлялась частями: $9 300 – при пересечении границы, остальные – по прибытии в другую страну.

Однако, реализовать замысел не удалось. Всем фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области пограничники разоблачили нестандартную схему пересечения границы военнообязанным. Мужчина пытался выехать из страны под предлогом сопровождения тестя с инвалидностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!