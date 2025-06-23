В Запорожье трое юношей повредили украинские флаги и поплатились: оправдываются, что были пьяны. Фото и видео
Вечером 22 июня в Запорожье группа вандалов повредила синие и желтые флаги, символизирующие украинскую государственность. Позже запорожские полицейские установили лиц, надругавшихся над государственным символом.
Ими оказались трое местных молодых людей в возрасте 19 и 21 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
По информации правоохранителей, надругательство над государственными символами неравнодушные граждане зафиксировали на видео и соответствующие кадры быстро распространилось в соцсетях.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили лиц, причастных к совершению преступления. В результате были задержали трое местных молодых людей в возрасте 19 и 21 лет. Вандалы пытались оправдаться и заявили, что надругались над государственными символами, потому что были пьяны.
По этому факту возбуждено уголовное производство. Правовая квалификация: ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, на площади Независимости в Сумах неизвестные порезали баннер с фотографиями погибших украинских Героев. Повреждения в форме буквы Z на полотне обнаружили на Аллее Славы.
Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители задержали киевлянку, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Она пыталась разбросать цветы и успела повредить несколько фото погибших защитников, установленных на клумбе. 33-летняя местная жительница, как сообщили полицейские, "находилась в неадекватном состоянии" и не смогла объяснить свой поступок.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!