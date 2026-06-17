В Винницкой области будут судить троих человек по делу о смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью от голода: что известно о деле

В Винницкой области будут судить троих человек в связи со смертью 10-летнего мальчика с инвалидностью. Речь идет о директоре центра социального обслуживания, социальном работнике и семейном враче.

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Под их "социальным сопровождением" ребенок в декабре 2025 года умер от голода. Обвинительное заключение передано в суд, сообщили в Офисе генерального прокурора.

За смерть ребенка от голода будут судить двух представительниц соцслужбы и врача

В ОГПУ рассказали: шокирующее событие – смерть 10-летнего мальчика с инвалидностью от голода – произошло в Винницкой области в декабре 2025 года. При этом ребенок находился под социальным сопровождением. Но взрослые, которые должны были убедиться, что с мальчиком всё в порядке, пренебрегли возложенной на них ответственностью.

"Прокуроры Могилев-Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, действия которых, по версии следствия, не были должным образом направлены на защиту жизни и здоровья ребенка. Мальчик находился под социальным сопровождением, а контроль за его состоянием должны были осуществлять ответственные работники социальной сферы и семейный врач. Однако надлежащего реагирования на критическое ухудшение состояния ребенка не последовало", – говорится в сообщении.

Перед судом предстанут директор Могилев-Подольского городского территориального центра социального обслуживания, социальный работник, закрепленный за семьей, и семейный врач.

Директору инкриминируют служебную халатность (ч. 3 ст. 367 УК Украины). По данным следствия, она не обеспечила надлежащего контроля за выполнением обязанностей подчиненной, ответственной за социальное сопровождение ребенка.

Сама социальная работница, выступающая в деле в качестве обвиняемой, должна была осуществлять непосредственные посещения ребенка, оценивать его состояние и в случае необходимости принимать меры реагирования. Однако, как установлено следствием, она фактически ограничивалась общением с матерью мальчика и на основании этих бесед составляла акты посещения.

Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, что привело к его смерти (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Третья обвиняемая – семейный врач. Она посещала ребенка и, как установили следователи, фиксировала стремительное ухудшение его состояния, однако не отражала эти сведения надлежащим образом в медицинской документации и не информировала соответствующие службы.

Теперь врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, а также несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 140, ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

"Отдельно следует отметить, что прокуратура обжалует приговор матери мальчика. 31 марта 2026 года Могилев-Подольский горрайонный суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы – минимально возможное наказание по инкриминируемым статьям. Мать осуждена за умышленное оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее его смерть, и злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком (ч. 3 ст. 135, ст. 166 УК Украины). Прокуратура считает это наказание недостаточным и подала апелляционную жалобу", – добавили в ОГПУ.

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