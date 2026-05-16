В Умани произошел конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК: на место вызвали полицию

В Умани (Черкасская область) возник конфликт между местными жителями и работниками территориального центра комплектования (ТЦК). На инцидент отреагировали очевидцы вызвав правоохранителей.

Видео дня

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Стычка между местными и ТЦК

Как отмечается, недоразумение между местными и военнослужащими ТЦК произошло вечером 14 мая на улице Железнодорожной. Свидетели конфликта вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

Все участники инцидента уже установлены, сейчас с ними проводятся необходимые следственные действия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

"Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и участников конфликта. По результатам проверки события будет предоставлено окончательную правовую квалификацию", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) и местными мужчинами произошел в Винницкой области. Во время стычки на месте присутствовал правоохранитель. Следователи уже начали досудебное расследование по факту этого конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!