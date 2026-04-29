В Украине разоблачили предателя в рядах ГПСУ, который наводил вражеские удары по Киеву и Черниговщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований задержали "крота" в рядах Государственной пограничной службы, который наводил российские удары по Киеву и Черниговщине. Вместе с тем агент пытался установить места расположения подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских военных, а также объектов энергетической инфраструктуры.

Злоумышленнику грозит пожизненное пребывание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 29 апреля.

"Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили еще одного агента РФ в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом инспектор Государственной пограничной службы, который корректировал обстрелы северных регионов Украины", – говорится в сообщении.

Детали дела

Следствие установило, что фигурант прокладывал в Google Maps маршруты для "безопасного" движения российских ракет и ударных дронов в обход украинской противовоздушной обороны.

Во время служебных командировок в Киевской и Черниговской областях он фиксировал расположение радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

После этого агент обозначал на электронной карте маршруты между позициями украинской ПВО и определял их топографическую высоту на местности.

Собранные данные он хранил на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ, личность которого уже установлена – это сотрудник российской военной разведки (ГРУ).

"По указанию вражеского спецслужбиста агент дополнительно пытался отследить расположение подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских войск и энергетической инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила планы российских спецслужб и задержала агента во время проведения им дополнительной разведки вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон, на котором хранился подготовленный для ГРУ РФ "отчет" с координатами украинских объектов.

Какое наказание ожидает агента РФ

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, накануне сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали агентов РФ, которые готовили покушение на Героя Украины – генерал-майора ВСУ. Злоумышленниками оказались двое наркозависимых из Коростышева Житомирской области. Правоохранители сработали на опережение и задержали обоих киллеров еще на этапе подготовки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области еще одного агента российского Главного разведуправления. Злоумышленник готовил координаты для ударов тактической авиации ВКС РФ по Краматорску и Дружковке.

