В Украине разоблачили предателя в рядах ГПСУ, который наводил вражеские удары по Киеву и Черниговщине. Фото
Сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований задержали "крота" в рядах Государственной пограничной службы, который наводил российские удары по Киеву и Черниговщине. Вместе с тем агент пытался установить места расположения подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских военных, а также объектов энергетической инфраструктуры.
Злоумышленнику грозит пожизненное пребывание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 29 апреля.
"Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили еще одного агента РФ в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом инспектор Государственной пограничной службы, который корректировал обстрелы северных регионов Украины", – говорится в сообщении.
Детали дела
Следствие установило, что фигурант прокладывал в Google Maps маршруты для "безопасного" движения российских ракет и ударных дронов в обход украинской противовоздушной обороны.
Во время служебных командировок в Киевской и Черниговской областях он фиксировал расположение радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.
После этого агент обозначал на электронной карте маршруты между позициями украинской ПВО и определял их топографическую высоту на местности.
Собранные данные он хранил на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ, личность которого уже установлена – это сотрудник российской военной разведки (ГРУ).
"По указанию вражеского спецслужбиста агент дополнительно пытался отследить расположение подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских войск и энергетической инфраструктуры", – отмечается в сообщении.
СБУ заблаговременно разоблачила планы российских спецслужб и задержала агента во время проведения им дополнительной разведки вблизи потенциальной цели.
Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон, на котором хранился подготовленный для ГРУ РФ "отчет" с координатами украинских объектов.
Какое наказание ожидает агента РФ
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – подчеркнули в СБУ.
