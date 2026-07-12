В Сумах задержали мужчину, который срезал троллейбусные провода после авиаудара

В субботу, 11 июля, в Сумах полицейские задержали мужчину. Его обвиняют в том, что он срезал троллейбусные провода после российского авиаудара.

Видео дня

Отмечается, что пока полицейские, спасатели и коммунальные службы ликвидировали последствия атаки РФ по Сумам, правоохранители задержали мужчину, который пытался похитить элементы поврежденной троллейбусной сети. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

"Во время охраны места происшествия после попадания управляемой авиабомбы один из полицейских заметил мужчину, который срезал троллейбусные провода со столба, поваленного в результате взрыва", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что полицейский немедленно пресек противоправные действия. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для документирования обстоятельств.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации.

"Полиция подчеркивает: во время ликвидации последствий вражеских атак места происшествий находятся под охраной. Любые попытки незаконно завладеть имуществом или помешать работе экстренных служб влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", – добавили правоохранители.

Напомним, что днем 11 июля российскаятеррористическая армия атаковала Сумы. Мишенью врага стала гражданская инфраструктура города.

Ранее сообщалось, что днем 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в субботу, 11 июля, россияне, в частности, весь день наносили удары по Херсонской области. В результате атак уже известно о восьми раненых. Повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля в Киеве прогремели взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!