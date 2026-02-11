В случае истечения сроков давности: Верховный суд принял важное решение относительно освобождений от уголовной ответственности

Верховный суд поставил точку в дискуссии о роли потерпевших по делам об освобождении от уголовной ответственности по срокам давности. Суд пришел к выводу, что позиция потерпевшей стороны не является решающей, если выполнены условия, прямо предусмотренные Уголовным кодексом.

Видео дня

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Кассационного уголовного суда Верховного суда от 14 января 2026 года. Решение обнародовано на портале Ukrainepravo.

Дело рассматривали в рамках кассационной жалобы прокурора, который пытался обжаловать решение судов первой и апелляционной инстанций об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы). Речь шла о перечислении средств в феврале 2023 года не на выплату долгов по зарплате, а на другие нужды предприятия.

Прокурор настаивал, что это правонарушение имеет длящийся характер, а затем срок давности следует исчислять не с момента финансовых операций, а с даты увольнения обвиняемого с должности. Также сторона обвинения указывала на нарушение процесса – якобы суды не выяснили мнение потерпевших о возможности такого увольнения.

Однако Верховный суд отклонил эти доводы. Коллегия судей отметила, что границы судебного разбирательства определяются обвинительным актом, в котором четко указаны конкретные даты совершения правонарушения – 8 и 9 февраля 2023 года. Других периодов следствием не инкриминируется, поэтому оснований для другого исчисления сроков давности нет.

Ключевым в постановлении стало разъяснение: институт освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не ставит его в зависимость от согласия потерпевших. Суд подчеркнул, что применение ст. 49 УК в таких случаях является обязанностью суда, а не дискреционным правом.

В итоге Верховный суд оставил в силе решения местного и апелляционного судов, а кассационную жалобу прокурора – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу и является окончательным, сформировав важную ориентирную практику для подобных уголовных производств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Верховный суд Украины подтвердил незаконность застройки исторического Замкового спуска в Черкассах. Объект внесен в культурное наследие города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!