В Прикарпатье мужчина обворовал бывшую учительницу почти на 1,3 млн грн: чем это для него закончилось. Фото

В Прикарпатье правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который обокрал бывшую учительницу почти на 1,3 млн гривен. По данным следствия, он проник в дом через окно и вынес значительную сумму денег и золотые украшения, когда хозяев не было дома.

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Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области. По информации правоохранителей, часть похищенного имущества изъята, а суд поместил подозреваемого под стражу.

Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый, приехав в один из населенных пунктов Тлумацкой общины, заметил, как его бывшая учительница вместе с мужем направились к автобусной остановке. Дождавшись, пока супруги уедут, мужчина перелез через забор, открыл металлопластиковое окно и проник в дом.

Внутри он обнаружил тайник со сбережениями и похитил:

26,5 тысячи долларов США;

1750 евро;

32 тысячи гривен;

золотые украшения.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, оценивается почти в 1,3 миллиона гривен.

Прежде чем покинуть место преступления, подозреваемый пытался замаскировать следы проникновения, чтобы скрыть факт кражи.

"Именно поэтому, вернувшись домой, хозяева не сразу поняли, что стали жертвами кражи. Только 21 июня женщина обнаружила пропажу денег и золотых изделий и обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

Действия полиции

Правоохранители проверили все возможные версии преступления, опросили жителей близлежащих домов и свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить личность мужчины, которого следствие считает причастным к краже.

В ходе санкционированного обыска по месту его проживания полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег, а также часть золотых украшений, принадлежавших потерпевшим.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога", – подчеркнули в полиции.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, причастного к серии краж. Иностранец просил водителей-экспедиторов, возвращавшихся с продовольственных ярмарок, подвезти его и во время поездки похищал у них деньги, полученные за товар. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили военнослужащего в незаконной продаже беспилотников, принадлежавших его подразделению. Речь идет о дронах украинского производства, которые используются на фронте для выполнения боевых задач.

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