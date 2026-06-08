Боевой медик похитил 16 дронов из своего подразделения и поплатился: чем все закончилось

Правоохранители разоблачили военнослужащего на незаконной продаже беспилотников, принадлежавших его подразделению. Речь идет о дронах украинского производства, которые используются на фронте для выполнения боевых задач.

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Дело расследуют Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и пограничниками. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, инцидент произошел в Донецкой области. Старший боевой медик роты беспилотных авиационных комплексов одного из батальонов решил незаконно заработать на имуществе подразделения.

Он похитил 16 беспилотников известного украинского производителя и через знакомых начал искать покупателя. При этом пытался скрыть свою причастность к незаконной продаже.

Покупатель, по информации правоохранителей, нашелся довольно быстро из-за сниженной стоимости техники по сравнению с рыночной.

В конце мая, сразу после реализации дронов, военнослужащего задержали сотрудники ГБР. Все 16 беспилотников были изъяты и возвращены государству.

По данным следствия, общая сумма ущерба составляет более 550 тысяч гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения. Речь идет о части 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили потерю военного имущества более чем на 1 миллион гривен в одной из воинских частей на Николаевщине – подозрение получил начальник склада. По данным правоохранителей, из-за служебной халатности были потеряны приборы ночного видения, медицинские аптечки и другое оснащение, необходимое военным для выполнения боевых задач.

Ранее, организатора масштабной мошеннической схемы по продаже несуществующих авто для ВСУ экстрадировали из Эстонии в Украину, где ему грозит до 12 лет заключения. Злоумышленники ежемесячно выманивали у военных более 5 млн грн, используя фейковые объявления и манипуляции доверием.

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