РФ передала 20 тел своих солдат вместо погибших украинских воинов, у некоторых были паспорта, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередной циничной провокации со стороны России во время обмена телами погибших на фронте. По его словам, Россия передала Украине 20 тел, которые оказались не украинскими воинами, а российскими солдатами и даже иностранными наемниками.

Видео дня

Некоторые из них имели при себе паспорта РФ, а один – документы гражданина Израиля. Об этом он рассказал в субботу во время встречи с украинскими и иностранными журналистами.

"Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, - это "русские". Например, есть наемник израильский, который воевал на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная", – рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что такие случаи не единичны и не выглядят как досадная ошибка. Он уверен - это сознательные действия российской стороны, направленные на создание ложной картины. В частности, Москва пытается продемонстрировать якобы большое количество тел украинских воинов, переданных во время обменов.

"Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", – сказал он.

Украина уже уведомила российскую сторону о факте передачи чужих тел и выразила готовность вернуть погибших россиян. Однако, по словам главы государства, со стороны РФ не поступило никакой конструктивной реакции.

Тем временем в Кремле уже отреагировали на заявление украинского президента. Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина якобы "распространяет фейки".

"Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, которой их обучали старшие товарищи", – сказал Мединский.

Он добавил, что в качестве доказательства украинская сторона якобы предъявила военный билет советского образца, которых сейчас, по его словам, "почти не осталось".

Ранее в СБУ сообщили, что следующие этапы возвращения в Украину тел погибших Героев будут происходить с использованием автотранспорта, а не железной дороги, как было до сих пор. Новые правила предусмотрены договоренностями, достигнутыми в рамках встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинских граждан, в том числе военнослужащих. Репатриационные мероприятия проходили в рамках Стамбульских договоренностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!