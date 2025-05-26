В Одесской области женщина сообщила в полицию о 'минировании' ТЦК, чтобы помешать мобилизации родственника: чем все закончилось

В Одесской области 50-летняя женщина позвонила в полицию и сказала, что заминирован территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Таким образом она пыталась помешать мобилизации родственника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. Автора ложного сообщения установили в тот же день.

О том, что в ТЦК якобы готовится взрыв, женщина сообщила в отделение полиции №1 Белгород-Днестровского районного. Правоохранители немедленно прибыли по адресу и обследовали здание и прилегающую территорию. Однако никаких взрывных устройств не обнаружили.

Личность женщины, которая дала ложную информацию, установили через пару часов. Ею оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной общины, которая таким способом пыталась помешать мобилизации своего родственника, отметили в полиции.

Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - ложное сообщение о подготовке взрыва. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

"Мы начали уголовное производство и, собрав достаточно доказательств, сообщили фигурантке о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, если объектами заведомо ложного сообщения стали здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти. Санкцией ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - отметил начальник отделения полиции № 1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Андрей Мащенко.

Как сообщал OBOZ.UA, В Киеве правоохранители задержали женщину, которая обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 4 тысячи долларов США.

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