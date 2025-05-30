В Киеве задержали экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины: в чем его подозревают. Фото

Правоохранители 30 мая задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. В этот день Печерский районный суд Киева принял решение об изменении Емельянову меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть, экс-судью задержали уже на выходе из суда.

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О задержании экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда отчитались в Госбюро расследований и в Офисе генерального прокурора Украины. Хотя правоохранители не назвали имя задержанного, из обнародованных фото и подробностей дела понятно, что речь идет о Емельянове.

В частности, в ОГПУ отмечают, что в ходе расследования в уголовном производстве по факту совершения государственной измены одним из судей Хозяйственного суда Киева установлено, что экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины, "используя свои связи в судебной системе и служебное положение, действуя по предварительному сговору, организовал принятие заведомо неправомерных решений".

Это – одно из обвинений, которые Емельянову выдвигались ранее.

"Благодаря манипуляциям с системой автоматизированного распределения судебных дел, обеспечивалось назначение "нужных" судей для рассмотрения конкретных дел. Также в ходе расследования правоохранители установили нарушение судьей Хозяйственного суда Киева присяги и подтвердили его участие в сговоре с задержанным, направленном на передачу 3 млрд грн в интересах РФ. Судье Хозяйственного суда Киева было сообщено о подозрении в государственной измене ранее", – добавили в Офисе генпрокурора.

В Госбюро расследований уточнили, что суд принял решение об изменении фигуранту меры пресечения благодаря связям Емельянова.

"По данным следствия, фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его не подсудным ВАКС. В дальнейшем экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", – рассказали в ГБР.

Работники ГБР задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после незаконного изменения меры пресечения. На фотографии, которую обнародовало ведомство, момент задержания возле суда.

Более того, "Украинская правда" показала такую же фотографию, где лицо подозреваемого не заблюрено.

Артур Станиславович Емельянов начинал карьеру донецким банкиром, и в 2000 году перешел в судейскую систему. В 2013 году он получил должность судьи, а позже – заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

В октябре 2016 года Емельянову объявили первое подозрение – во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями. В 2018-м году его также заподозрили в финансировании боевиков самопровозглашенных "республик" Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года ГБР задержало Артура Емельянова и объявило ему подозрение в участии в преступной организации и получении взятки.

И это далеко не все дела судьи, которого называют символом судейской коррупции времен Януковича.

Добавим, что бывшая жена Емельянова имеет элитную недвижимость в разных уголках мира, а сам развод пары называли фиктивным.

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