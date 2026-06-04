В Харькове 'рецидивист со стажем' сбежал из-под стражи через окно, несмотря на гипс на ногах. Видео

36-летний мужчина, которого удерживали под стражей по подозрению в разбое, сбежал из больницы в Харькове. Несмотря на травмы ног и гипс, он смог убежать через окно и некоторое время скрывался от правоохранителей.

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Об инциденте сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители уже задержали беглеца в Чугуеве.

2 июня подозреваемого, который имел травмы ног, под конвоем доставили в одну из больниц Харькова. Находясь в медучреждении, мужчина попросился в туалет на первом этаже.

Пока конвоиры ждали у дверей, он вылез через окно на улицу. После этого перешел лес, сел в такси и покинул место побега.

Правоохранители начали розыск мужчины и впоследствии задержали его в Чугуеве. Беглецу сообщили о новом подозрении по факту побега из-под стражи лицом, находившимся в предварительном заключении (часть 1 статьи 393 Уголовного кодекса Украины).

Ранее, в конце мая, ему объявили подозрение в совершении разбойного нападения. По версии следствия, он проник в жилище, завладел чужим имуществом и оказал сопротивление полицейским. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

По данным следствия, 36-летний мужчина имеет многолетнее криминальное прошлое. С 2006 года он получил девять приговоров за различные преступления, среди которых кражи, грабежи, разбои, мошенничества и незаконное завладение транспортными средствами.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине правоохранители разоблачили 17-летнего студента, которого российские спецслужбы привлекли к корректировке ударов по позициям Сил обороны. Он передавал координаты военных объектов, маскируя свои действия под бытовые передвижения по региону.

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