На Харьковщине задержали 17-летнего студента, который 'сливал' врагу позиции Сил обороны. Фото

На Харьковщине правоохранители разоблачили 17-летнего студента, которого российские спецслужбы привлекли к корректировке ударов по позициям Сил обороны. Он передавал координаты военных объектов, маскируя свои действия под бытовые передвижения по региону.

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Задержание произошло в студенческом общежитии после документирования его контактов с врагом. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Российские кураторы вышли на несовершеннолетнего через Telegram-каналы, когда он искал способ мести родственнику из-за семейного конфликта. В ответ ему предложили сотрудничество в обмен на "помощь" в решении личных проблем, фактически использовав ситуацию для вербовки.

После этого студент начал собирать разведданные о запасных командных пунктах, укреплениях и логистических объектах украинских военных на Изюмском направлении. Во время передвижения по региону он прикрывался работой в коммунальном предприятии, что позволяло ему свободно посещать различные локации.

Собранную информацию он наносил на цифровые карты и фиксировал координаты потенциальных целей, которые могли быть использованы для ударов управляемыми авиабомбами. Во время обыска правоохранители изъяли телефон с доказательствами передачи данных врагу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога и ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ задержали агента РФ, который занимался корректировкой вражеских ударов по Полтавской области. Предателем оказался местный безработный.

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