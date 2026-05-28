В Харькове произошло смертельное ДТП с участием заместителя мэра: все подробности

В Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием заместителя городского головы Ивана Кузнецова. В результате столкновения автомобиля Ford F150 и мотоцикла Kawasaki погиб 43-летний мотоциклист, а сам вице-мэр заявил о сложении полномочий на время расследования.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и сам Иван Кузнецов в соцсетях. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

ДТП произошло в центре Харькова

По данным следствия, авария произошла 28 мая около 16:00 на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова в Харькове.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford F150 во время выполнения левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате этого произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи. Погибшему было 43 года.

За рулем автомобиля находился вице-мэр Харькова

В прокуратуре подтвердили, что автомобилем управлял заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов.

Правоохранители отметили, что предварительно водитель был трезвым. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, следователи изымают и анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают все обстоятельства и механизм аварии.

После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщение водителю автомобиля о подозрении.

Кузнецов заявил о сложении полномочий

Сам Иван Кузнецов подтвердил информацию о ДТП и заявил, что временно слагает полномочия заместителя городского головы, чтобы избежать каких-либо сомнений относительно влияния на расследование.

"К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким", – написал он.

По словам чиновника, он начал движение после того, как другие автомобили остановились и пропустили его. Кузнецов также утверждает, что мотоцикл двигался на большой скорости.

"Мотоцикл двигался на большой скорости, и через транспортные средства ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения", – заявил он.

Чиновник подчеркнул, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и готов пройти все необходимые экспертизы.

"Во избежание каких-либо сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия заместителя городского головы", – добавил Кузнецов.

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В прокуратуре заявили, что устанавливают все детали аварии, в частности скорость транспортных средств и действия водителей непосредственно перед столкновением.

