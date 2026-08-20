В Черкасской области блогер устраивал стримы, чтобы «сдавать» маршруты ТЦК, и поплатился: что ему грозит. Фото

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила блогера, который, по данным следствия, помогал военнообязанным уклоняться от мобилизационных мероприятий. Мужчина проводил прямые эфиры и публиковал видео с маршрутами мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Видео дня

За распространение этой информации ему было предъявлено подозрение, и теперь блогеру грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как блогер "сдавал" маршруты ТЦК

По данным следствия, мужчина публиковал на своей странице в TikTok видео, на которых показывал маршруты движения мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Под видом обычных прогулок по улицам он проводил прямые трансляции, во время которых сообщал подписчикам о местах, где представители ТЦК проводили мероприятия по оповещению военнообязанных.

Также блогер призывал своих подписчиков обходить соответствующие локации, фактически способствуя уклонению от мобилизационных мероприятий.

Кроме того, в открытом доступе мужчина распространял видео, по которым можно было идентифицировать военнослужащих и марки автомобилей, на которых передвигались мобильные группы.

Что грозит блогеру

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

По этой статье блогеру может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе произошел конфликт между мужчиной в военной форме и подростком. 18 августа в социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудник ТЦК прижал парня к автомобилю и ударил его по лицу. После резонанса Одесский областной ТЦК и СП назначили служебную проверку. А впоследствии стало известно, что подросток устроил эту провокацию в интересах блогера ЛилТрампа, за что затем получил вознаграждение.

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