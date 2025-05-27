В Черкассах задержали группу людей, которая совершила нападение на работников ТЦК: стало известно, какое наказание грозит. Фото и видео

В Черкассах полиция оперативно задержала группу лиц, совершивших нападение на военнослужащих территориального центра комплектования. Среди задержанных – трое мужчин и одна женщина.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области. Инцидент произошел 26 мая на улице Рождественской в областном центре.

Во время проверки военно-учетных документов местных жителей представителями ТЦК и СП возникла конфликтная ситуация. По данным полиции, трое мужчин спровоцировали столкновение с военнослужащими, в котором также участвовала женщина. Всем четырем грозит до пяти лет лишения свободы.

Благодаря слаженной работе оперативников уголовного розыска, спецподразделения БПОП, Черкасского районного управления полиции, отдела криминального анализа и следователей, всех четырех участников нападения удалось оперативно идентифицировать и задержать. Среди них – трое мужчин в возрасте 38, 48 и 49 лет и 45-летняя женщина.

"Сейчас продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств инцидента и проведения досудебного расследования. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Трое фигурантов уже находятся в изоляторе временного содержания.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Правоохранители также рассматривают возможность дополнительной квалификации действий задержанных.

Напомним, что на днях в сети показали видео, на котором мужчины употребляли бранную лексику к лицам, одетым в военную форму, толкали, сбивали кепки. Один из нападавших ударил работника ТЦК по лицу, когда тот шел к машине.

Черкасские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" и начали искать участников нападения. В полиции отметили, что мужчины спровоцировали конфликт с представителями ТЦК, после чего возникла стычка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прилуках Черниговской области мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел 25 мая в помещении учреждения, когда нападавшего доставили для проверки документов.

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