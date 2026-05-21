Уголовные дела, самовары, паспорт РФ: СМИ рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

Депутат Житомирского областного совета и владелица агрокомпании "Заря Агро групп" Ирина Костюшко отказала журналистам в предоставлении комментариев относительно своего российского паспорта и российского происхождения средств на ее бизнес вместе с экс-топ-менеджером Росгосстраха Павлом Бабичем.

Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на расследование.

Журналисты напомнили об основных скандалах, которые вспыхивали в течение последних месяцев вокруг персоны Ирины Костюшко – от исключения из фракции "Пропозиция" в Житомирском облсовете из-за российского паспорта – до уголовных дел за незаконное завладение землей, а также относительно российских средств, заложенных в агробизнес на Житомирщине через кипрскую компанию Amagere Holdings Limited и бывшего топ-менеджера Росгосстраха и бизнес-партнера Костюшко Павла Бабича. Авторы, в частности, продемонстрировали, что российский паспорт, по которому Костюшко в 2012 году основала ООО "Италидзе", до сих пор остается действующим.

Юрист Владимир Клименко в комментарии редакции отметил, что Избирательный кодекс Украины прямо запрещает баллотироваться в депутаты местных советов лицам, которые не являются гражданами Украины. А апрельские изменения 2022 года в Уголовный кодекс ввели статьи о коллаборационизме, предусматривающие ответственность, в частности, за любое материальное обеспечение или поддержку ресурсами государства-агрессора.

Издание напомнило также о том, что Amagere тесно связана с инвестициями Росгосстраха в российскую недвижимость в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве. Как конечный владелец связывающих их структур фигурирует Зураб Гелашвили – гражданин России. Он же, по данным из открытых источников, является бывшим владельцем агрокомпаний, где сегодня работает Ирина Костюшко.

"Общественная организация "Стоп Коррупции" уже направила соответствующие обращения в Управление СБУ в Житомирской области, Житомирского областного совета и Прокуратуры Житомирской области с требованием проверить предприятия Костюшко и Бабича на предмет связей с Россией", – говорится в материале.

Авторы также отметили, что муж депутата годами коллекционирует самовары – символ, который в украинском общественном дискурсе сегодня ассоциируется с "русским миром". Семья Костюшко собрала их 34 штуки.

"Один антикварный самовар, по данным редакции, стоит около 120 тысяч гривен", – сказано в статье.

Также журналисты поехали в Стремигород и Коростень, чтобы выяснить текущее состояние земельных участков, которыми ранее управляло ПОСП "Заря", связанное с Ириной Костюшко, которое в течение 12 лет использовало более 500 гектаров земель Коростенской общины без надлежащих правовых оснований.

"Съемочная группа зафиксировала состояние предприятия с дрона: заброшенная производственная база, запертые ворота, ни одного представителя, с которым можно поговорить. Редакция направила официальные запросы в Коростенский городской совет, Коростенский горрайонный суд и местную прокуратуру", – говорится в материале.

Журналисты также дважды приезжали в киевский офис "Заря Агро Групп" по адресу Богдана Хмельницкого, 63А, и ни разу их не пустили. Юридический адрес Павла Бабича оказался обычным жилым домом. На телефонные звонки Бабич не ответил. Ирина Костюшко коротко ответила на телефонный звонок: услышав вопрос о подозрении относительно гражданства РФ, она заявила, что не дает комментарии по телефону. И на просьбу указать удобный для общения формат больше не отреагировала.