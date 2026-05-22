У экс-таможенника нашли имение в коттеджном городке за 40 млн грн, записанное на жену. Фото

Бывший заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский, который ранее получил подозрение от НАБУ и САП, оказался в центре нового журналистского расследования. В коттеджном городке Riviera Zoloche DeLuxe нашли дом, который журналисты связывают с его семьей.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании hromadske, на которое обратил внимание Центр противодействия коррупции. В Facebook организация привела детали относительно стоимости дома и оформления недвижимости.

Речь идетоб имении, которое жена Тупальского приобрела в апреле 2023 года – ровно через два года после его увольнения с таможни. По оценкам журналистов, рыночная стоимость недвижимости могла составлять около 40 млн грн.

В расследовании отмечается, что официально дом и земельный участок обошлись семье Тупальского в 8,1 млн грн, или примерно 220 тысяч долларов. Это почти в пять раз дешевле рыночной стоимости подобных домов в этом же городке.

Соседство таможенников

Рядом с Тупальским, как утверждают журналисты, поселился еще один бывший таможенник – Ярослав Ильяшевич. По данным расследования, рыночная стоимость его имения на момент приобретения составляла от 24,5 млн грн.

Официально же дом, который записали на мать Ильяшевича, стоил почти 7 млн грн. Это примерно в 3,5 раза дешевле рыночной цены.

Журналисты также обратили внимание, что мать экс-таможенника работает директором школы в селе на Полтавщине. Именно на нее оформлена недвижимость в коттеджном городке.

Дела НАБУ

Несколько дней назад Тупальского взяли под стражу из-за невнесения залога в 20 млн грн. Ранее НАБУ и САП сообщили ему о подозрении.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что у бывшего заместителя начальника Киевской таможни Тупальского обнаружили гостиничный комплекс в Буковеле, который мог быть построен за деньги, полученные нелегальным путем. Стоимость карпатской недвижимости составляет $2 млн. Экс-госслужащему сообщили о подозрении.

В течение 2020–2021 годов чиновник построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. В целом он вложил в строительство более $2 млн, что, учитывая официальные доходы семьи, не имело легального подтверждения. Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника.

Окончательно неподтвержденные средства были легализованы в 2020–2025 годах, когда таможенник получал официальный доход от деятельности отеля.

Предыдущие скандалы

Осенью 2019 года Тупальский был задержан по делу одесского бизнесмена Вадима Альперина, а у него дома и на работе прошли обыски. Таможенника подозревали в причастности к преступной организации, которая занималась ввозом товаров по заниженным таможенным платежам.

Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда впоследствии отменила это решение. В 2020 году ему сообщили о новом подозрении, которое касалось недекларирования имущества за 2017-2018 годы, когда Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Ранее OBOZ.UA сообщал об обысках, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми пользовались должностные лица этого подразделения. Детективы изъяли более 850 тысяч долларов наличными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!