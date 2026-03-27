У экс-топмитника нашли секретный отель в Буковеле за $2 млн: журналист назвал имя

У бывшего заместителя начальника Киевской таможни (предположительно, Сергея Тупальского) обнаружили гостиничный комплекс в Буковеле, который мог быть построен за деньги, полученные нелегальным путем. Стоимость карпатской недвижимости составляет $2 млн. Экс-госслужащему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Сергее Тупальском.

Подробности расследования

В течение 2020-2021 годов чиновник построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области .

. В целом он вложил в строительство более $2 млн , что, учитывая официальные доходы семьи, не имели легального подтверждения.

Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника (по словам Новикова, это его брат Александр Тупальский), но на самом деле продолжал контролировать бизнес.

Окончательно неподтвержденные средства были легализованы в 2020-2025 годах, когда таможенник получал официальный доход от деятельности отеля.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, если это совершено организованной группой или в особо крупном размере. Санкция за такое нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сергей Тупальский: предыдущие скандалы

Осенью 2019 года Тупальский был задержан по делу одесского бизнесмена Вадима Альперина, а у него дома и на работе прошли обыски. Таможенника подозревали в причастности к преступной организации, которая занималась ввозом товаров по заниженным таможенным платежам.

Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда впоследствии отменила это решение. В 2020 году ему сообщили о новом подозрении, которое касалось недекларирования имущества за 2017-2018 годы, когда Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Ранее OBOZ.UA сообщал об обысках, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми пользовались должностные лица этого подразделения. Детективы изъяли более 850 тысяч долларов наличными.

