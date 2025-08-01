Цены были искусственно завышены: СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны, который растратил 1 млрд грн на закупке продуктов для ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Минобороны, который растратил 1 млрд гривен из бюджета на закупки продуктов питания для Вооруженных сил. К значительным убыткам привела не надлежащая проверка обоснованности указанных сумм.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 1 августа. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Детали дела

"Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии Министра обороны разоблачили растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года. По материалам дела, к незаконной деятельности причастен экс-глава одного из департаментов Минобороны", – говорится в сообщении.

По информации следствия весной 2022 года, находясь в должности, фигурант заключил договор с частной компанией на поставку оптовых партий продуктов питания для нужд Вооруженных сил Украины. При этом стоимость продукции была искусственно завышена на 41%, а расходы на ее логистику выросли на 221%.

Согласно материалам дела, представитель Минобороны не провел надлежащей проверки экономической обоснованности указанных сумм и не согласовал контракт с соответствующими подразделениями ведомства. В результате государственный бюджет понес убытки в особо крупных размерах.

Что грозит злоумышленнику

Проведенная по инициативе правоохранителей судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты средств, предназначенных на оборону. Следователи СБУ уже объявили бывшему чиновнику подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение имуществом или его растрата путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до 12 лет заключения вместе с конфискацией имущества. Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Что предшествовало

Ранее СБУ задержала "крота" российской ФСБ в Воздушных силах ВСУ. Злоумышленник готовил вражеские удары по аэродромам базирования самолетов F-16 и Mirage 2000. Предателем оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля стало известно, что военная контрразведка СБУ в Харькове задержала агента ФСБ РФ, который готовил серию диверсий с целью обесточить город. Фигурантом оказался детский аниматор.

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